stas_rst написав:Реально складно. Я тільки 5 місяців як користуюсь цими продуктами, зовсім "юзер" в багатьох питаннях, але уже в розмові з ГЛ і манагерами у відділеннях відчуваю вакуум і чорні діри. Дякуючи окремим дописувачам гілки (без реклами, але з вдячнітю ), значно розширив знання і навики.
Это точно.Тугие конкретно.Любой самый мелкий не стандартный вопрос вгоняет в ступор и начинают нести чушь и отсебятину.Да какой не стандартный.У меня когда карточку получал так сотрудница тарифы не знала.Уровень подготовки ниже плинтуса. Но есть банки где ещё хуже ))).Там вся эта хрень идёт официально от руководства.Вот уж где лютый трешак )).Когда работник тупой - плохо, но когда начальник тупой хуже в десять раз.А если ещё и деятельный так вообще )))
Это кто тупее таса? ("Тупой и еще тупее") Подскажите чтоб мы знали кто это и кого обходить 10-й дорогой
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией. У меня по карте Плативка есть какой-то странный глюк. С неё нельзя снять деньги через р2р. Пробовал разными суммами до от 1000 грн до 14999 грн., разными сервисами: родным Тас2ю, Приватовскими Сендманями, Авалевским Платоном, ПУМБовским сервисом р2р. Деньги никак снять нельзя. Лимиты не мешают. Звонил на поддержку, они подтвердили, что лимиты деньги снять должны позволить, но снять их никак нельзя. Почему, они не знают. Создали заявку, разбираются уже 2 дня. Неделю назад ещё деньги с неё снимал, было всё нормально. Может, кто сталкивался, что это может быть?
"лечится" проведением торговой операции с введением пин-кода
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией. У меня по карте Плативка есть какой-то странный глюк. С неё нельзя снять деньги через р2р. Пробовал разными суммами до от 1000 грн до 14999 грн., разными сервисами: родным Тас2ю, Приватовскими Сендманями, Авалевским Платоном, ПУМБовским сервисом р2р. Деньги никак снять нельзя. Лимиты не мешают. Звонил на поддержку, они подтвердили, что лимиты деньги снять должны позволить, но снять их никак нельзя. Почему, они не знают. Создали заявку, разбираются уже 2 дня. Неделю назад ещё деньги с неё снимал, было всё нормально. Может, кто сталкивался, что это может быть?
"лечится" проведением торговой операции с введением пин-кода
Спасибо. А оплата в интерете не подойдёт? Ну там, коммуналку оплатить или телефон пополнить?
Maksi2 написав:Это кто тупее таса? ("Тупой и еще тупее") Подскажите чтоб мы знали кто это и кого обходить 10-й дорогой
Альфа банк например .Вот там ди билизм на уровне высшего руководства )).Из последнего при закрытии карточек.Заявление на закрытие писать не надо.Ну ок говорю не вопрос, дайте мне какую-то бумажку что я закрыл.Мы не даем, у нас процедура такая: вы говорите- мы закрываем(то есть утверждена официально).Эммм...а как я потом в случае чего докажу что я просил вас закрыть?Ну вот же я закрыла и поворачивает монитор показать ))).Прикол в том что счета там у меня с абонплатой были.То есть если что абонплата, штрафы, пени капают, а я только со слов могу сказать что я ж просил закрыть ))Короче "кашель ларова".Но людей я смотрю это не смущает.На меня смотрели как будто я всех лично оскорбил требуя какую-то бумажку. Убрать бесплатный телефон 0-800- тоже гениальная идея.Единственный банк наверное у кого его нет.По факту звонки на горячую линию теперь платные.Рекламу альфы за свой счёт слушаешь )).Надо ввести ещё посещение отделений платное, люди всё равно будут ходить.
Maksi2 написав:Это кто тупее таса? ("Тупой и еще тупее") Подскажите чтоб мы знали кто это и кого обходить 10-й дорогой
Альфа банк например .Вот там ди билизм на уровне высшего руководства )).Из последнего при закрытии карточек.Заявление на закрытие писать не надо.Ну ок говорю не вопрос, дайте мне какую-то бумажку что я закрыл.Мы не даем, у нас процедура такая: вы говорите- мы закрываем(то есть утверждена официально).Эммм...а как я потом в случае чего докажу что я просил вас закрыть?Ну вот же я закрыла и поворачивает монитор показать ))).Прикол в том что счета там у меня с абонплатой были.То есть если что абонплата, штрафы, пени капают, а я только со слов могу сказать что я ж просил закрыть ))Короче "кашель ларова".Но людей я смотрю это не смущает.На меня смотрели как будто я всех лично оскорбил требуя какую-то бумажку. Убрать бесплатный телефон 0-800- тоже гениальная идея.Единственный банк наверное у кого его нет.По факту звонки на горячую линию теперь платные.Рекламу альфы за свой счёт слушаешь )).Надо ввести ещё посещение отделений платное, люди всё равно будут ходить.
Думал хуже таса уже нет, типа самое дно. Оказывается все таки есть, альфа это двойное дно. Вот по этому я и не имею с ними дел, с кашлянутыми.
Maksi2 написав:Вот по этому я и не имею с ними дел, с кашлянутыми.
Ну то есть вам шашечки, а не ехать...
Ну тоесть тас и альфа это 2 дна по уровню обслуживания дающих кешбек, скажем так. На данный момент Викенд наилучший для меня продукт с кешбеком. А почитав ветку аллы, так там и овердрафты и прочий обман и за все дерут. Да и террористов я не спонсирую. Как то так.