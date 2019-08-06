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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2785278627872788 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 174 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 174 Додано: Вів 06 сер, 2019 20:21 посетитель написав: stas_rst написав: Реально складно. Я тільки 5 місяців як користуюсь цими продуктами, зовсім "юзер" в багатьох питаннях, але уже в розмові з ГЛ і манагерами у відділеннях відчуваю вакуум і чорні діри. Дякуючи окремим дописувачам гілки (без реклами, але з вдячнітю ), значно розширив знання і навики. Реально складно. Я тільки 5 місяців як користуюсь цими продуктами, зовсім "юзер" в багатьох питаннях, але уже в розмові з ГЛ і манагерами у відділеннях відчуваю вакуум і чорні діри. Дякуючи окремим дописувачам гілки (без реклами, але з вдячнітю), значно розширив знання і навики.

Это точно.Тугие конкретно.Любой самый мелкий не стандартный вопрос вгоняет в ступор и начинают нести чушь и отсебятину.Да какой не стандартный.У меня когда карточку получал так сотрудница тарифы не знала.Уровень подготовки ниже плинтуса.

Но есть банки где ещё хуже ))).Там вся эта хрень идёт официально от руководства.Вот уж где лютый трешак )).Когда работник тупой - плохо, но когда начальник тупой хуже в десять раз.А если ещё и деятельный так вообще ))) Это точно.Тугие конкретно.Любой самый мелкий не стандартный вопрос вгоняет в ступор и начинают нести чушь и отсебятину.Да какой не стандартный.У меня когда карточку получал так сотрудница тарифы не знала.Уровень подготовки ниже плинтуса.Но есть банки где ещё хуже ))).Там вся эта хрень идёт официально от руководства.Вот уж где лютый трешак )).Когда работник тупой - плохо, но когда начальник тупой хуже в десять раз.А если ещё и деятельный так вообще )))

Это кто тупее таса? ("Тупой и еще тупее")

Подскажите чтоб мы знали кто это и кого обходить 10-й дорогой Это кто тупее таса? ("Тупой и еще тупее")Подскажите чтоб мы знали кто это и кого обходить 10-й дорогой Maksi2 Повідомлень: 59 З нами з: 18.06.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 02:13 Andrew75 написав: Коллеги, подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией.

У меня по карте Плативка есть какой-то странный глюк. С неё нельзя снять деньги через р2р. Пробовал разными суммами до от 1000 грн до 14999 грн., разными сервисами: родным Тас2ю, Приватовскими Сендманями, Авалевским Платоном, ПУМБовским сервисом р2р. Деньги никак снять нельзя.

Лимиты не мешают. Звонил на поддержку, они подтвердили, что лимиты деньги снять должны позволить, но снять их никак нельзя. Почему, они не знают. Создали заявку, разбираются уже 2 дня.

Неделю назад ещё деньги с неё снимал, было всё нормально.

Может, кто сталкивался, что это может быть? Коллеги, подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией.У меня по карте Плативка есть какой-то странный глюк. С неё нельзя снять деньги через р2р. Пробовал разными суммами до от 1000 грн до 14999 грн., разными сервисами: родным Тас2ю, Приватовскими Сендманями, Авалевским Платоном, ПУМБовским сервисом р2р. Деньги никак снять нельзя.Лимиты не мешают. Звонил на поддержку, они подтвердили, что лимиты деньги снять должны позволить, но снять их никак нельзя. Почему, они не знают. Создали заявку, разбираются уже 2 дня.Неделю назад ещё деньги с неё снимал, было всё нормально.Может, кто сталкивался, что это может быть?



"лечится" проведением торговой операции с введением пин-кода "лечится" проведением торговой операции с введением пин-кода ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима uaprofi

Повідомлень: 2789 З нами з: 21.04.11 Подякував: 443 раз. Подякували: 289 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 10:15 uaprofi написав: Andrew75 написав: Коллеги, подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией.

У меня по карте Плативка есть какой-то странный глюк. С неё нельзя снять деньги через р2р. Пробовал разными суммами до от 1000 грн до 14999 грн., разными сервисами: родным Тас2ю, Приватовскими Сендманями, Авалевским Платоном, ПУМБовским сервисом р2р. Деньги никак снять нельзя.

Лимиты не мешают. Звонил на поддержку, они подтвердили, что лимиты деньги снять должны позволить, но снять их никак нельзя. Почему, они не знают. Создали заявку, разбираются уже 2 дня.

Неделю назад ещё деньги с неё снимал, было всё нормально.

Может, кто сталкивался, что это может быть? Коллеги, подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией.У меня по карте Плативка есть какой-то странный глюк. С неё нельзя снять деньги через р2р. Пробовал разными суммами до от 1000 грн до 14999 грн., разными сервисами: родным Тас2ю, Приватовскими Сендманями, Авалевским Платоном, ПУМБовским сервисом р2р. Деньги никак снять нельзя.Лимиты не мешают. Звонил на поддержку, они подтвердили, что лимиты деньги снять должны позволить, но снять их никак нельзя. Почему, они не знают. Создали заявку, разбираются уже 2 дня.Неделю назад ещё деньги с неё снимал, было всё нормально.Может, кто сталкивался, что это может быть?



"лечится" проведением торговой операции с введением пин-кода "лечится" проведением торговой операции с введением пин-кода

Спасибо.

А оплата в интерете не подойдёт? Ну там, коммуналку оплатить или телефон пополнить? Спасибо.А оплата в интерете не подойдёт? Ну там, коммуналку оплатить или телефон пополнить? Andrew75 Повідомлень: 864 З нами з: 30.09.15 Подякував: 136 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 11:16 Maksi2 написав: Это кто тупее таса? ("Тупой и еще тупее")

Подскажите чтоб мы знали кто это и кого обходить 10-й дорогой Это кто тупее таса? ("Тупой и еще тупее")Подскажите чтоб мы знали кто это и кого обходить 10-й дорогой Альфа банк например .Вот там ди билизм на уровне высшего руководства )).Из последнего при закрытии карточек.Заявление на закрытие писать не надо.Ну ок говорю не вопрос, дайте мне какую-то бумажку что я закрыл.Мы не даем, у нас процедура такая: вы говорите- мы закрываем(то есть утверждена официально).Эммм...а как я потом в случае чего докажу что я просил вас закрыть?Ну вот же я закрыла и поворачивает монитор показать ))).Прикол в том что счета там у меня с абонплатой были.То есть если что абонплата, штрафы, пени капают, а я только со слов могу сказать что я ж просил закрыть ))Короче "кашель ларова".Но людей я смотрю это не смущает.На меня смотрели как будто я всех лично оскорбил требуя какую-то бумажку.

Убрать бесплатный телефон 0-800- тоже гениальная идея.Единственный банк наверное у кого его нет.По факту звонки на горячую линию теперь платные.Рекламу альфы за свой счёт слушаешь )).Надо ввести ещё посещение отделений платное, люди всё равно будут ходить. Альфа банк например.Вот там ди билизм на уровне высшего руководства )).Из последнего при закрытии карточек.Заявление на закрытие писать не надо.Ну ок говорю не вопрос, дайте мне какую-то бумажку что я закрыл.Мы не даем, у нас процедура такая: вы говорите- мы закрываем(то есть утверждена официально).Эммм...а как я потом в случае чего докажу что я просил вас закрыть?Ну вот же я закрыла и поворачивает монитор показать ))).Прикол в том что счета там у меня с абонплатой были.То есть если что абонплата, штрафы, пени капают, а я только со слов могу сказать что я ж просил закрыть ))Короче "кашель ларова".Но людей я смотрю это не смущает.На меня смотрели как будто я всех лично оскорбил требуя какую-то бумажку.Убрать бесплатный телефон 0-800- тоже гениальная идея.Единственный банк наверное у кого его нет.По факту звонки на горячую линию теперь платные.Рекламу альфы за свой счёт слушаешь )).Надо ввести ещё посещение отделений платное, люди всё равно будут ходить. посетитель Повідомлень: 57 З нами з: 22.12.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 4 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 11:25 посетитель написав: Но людей я смотрю это не смущает. Но людей я смотрю это не смущает.

Не смущает, ибо преимущества с лихвой перекрывают недостатки!



посетитель написав: Убрать бесплатный телефон 0-800- тоже гениальная идея. Убрать бесплатный телефон 0-800- тоже гениальная идея.

Если вы не в состоянии выбрать себе тарифный план чтобы вас это не беспокоило, то кто виноват? Меня это не беспокоит от слова совсем. Не смущает, ибо преимущества с лихвой перекрывают недостатки!Если вы не в состоянии выбрать себе тарифный план чтобы вас это не беспокоило, то кто виноват? Меня это не беспокоит от слова совсем. Vorlon Повідомлень: 7080 З нами з: 14.06.13 Подякував: 359 раз. Подякували: 706 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 12:08 посетитель написав: Maksi2 написав: Это кто тупее таса? ("Тупой и еще тупее")

Подскажите чтоб мы знали кто это и кого обходить 10-й дорогой Это кто тупее таса? ("Тупой и еще тупее")Подскажите чтоб мы знали кто это и кого обходить 10-й дорогой Альфа банк например .Вот там ди билизм на уровне высшего руководства )).Из последнего при закрытии карточек.Заявление на закрытие писать не надо.Ну ок говорю не вопрос, дайте мне какую-то бумажку что я закрыл.Мы не даем, у нас процедура такая: вы говорите- мы закрываем(то есть утверждена официально).Эммм...а как я потом в случае чего докажу что я просил вас закрыть?Ну вот же я закрыла и поворачивает монитор показать ))).Прикол в том что счета там у меня с абонплатой были.То есть если что абонплата, штрафы, пени капают, а я только со слов могу сказать что я ж просил закрыть ))Короче "кашель ларова".Но людей я смотрю это не смущает.На меня смотрели как будто я всех лично оскорбил требуя какую-то бумажку.

Убрать бесплатный телефон 0-800- тоже гениальная идея.Единственный банк наверное у кого его нет.По факту звонки на горячую линию теперь платные.Рекламу альфы за свой счёт слушаешь )).Надо ввести ещё посещение отделений платное, люди всё равно будут ходить. Альфа банк например.Вот там ди билизм на уровне высшего руководства )).Из последнего при закрытии карточек.Заявление на закрытие писать не надо.Ну ок говорю не вопрос, дайте мне какую-то бумажку что я закрыл.Мы не даем, у нас процедура такая: вы говорите- мы закрываем(то есть утверждена официально).Эммм...а как я потом в случае чего докажу что я просил вас закрыть?Ну вот же я закрыла и поворачивает монитор показать ))).Прикол в том что счета там у меня с абонплатой были.То есть если что абонплата, штрафы, пени капают, а я только со слов могу сказать что я ж просил закрыть ))Короче "кашель ларова".Но людей я смотрю это не смущает.На меня смотрели как будто я всех лично оскорбил требуя какую-то бумажку.Убрать бесплатный телефон 0-800- тоже гениальная идея.Единственный банк наверное у кого его нет.По факту звонки на горячую линию теперь платные.Рекламу альфы за свой счёт слушаешь )).Надо ввести ещё посещение отделений платное, люди всё равно будут ходить.

Думал хуже таса уже нет, типа самое дно. Оказывается все таки есть, альфа это двойное дно. Вот по этому я и не имею с ними дел, с кашлянутыми. Думал хуже таса уже нет, типа самое дно. Оказывается все таки есть, альфа это двойное дно. Вот по этому я и не имею с ними дел, с кашлянутыми. Maksi2 Повідомлень: 59 З нами з: 18.06.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 12:10 Ну, экономят тут на персонале, зато самый жирный кэшбек в офлайне. Лучше так, чем наоборот. wig

Повідомлень: 4343 З нами з: 06.01.12 Подякував: 59 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 12:11 Maksi2 написав: Вот по этому я и не имею с ними дел, с кашлянутыми. Вот по этому я и не имею с ними дел, с кашлянутыми.

Ну то есть вам шашечки, а не ехать... Ну то есть вам шашечки, а не ехать... Vorlon Повідомлень: 7080 З нами з: 14.06.13 Подякував: 359 раз. Подякували: 706 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 12:16 Vorlon написав: Maksi2 написав: Вот по этому я и не имею с ними дел, с кашлянутыми. Вот по этому я и не имею с ними дел, с кашлянутыми.

Ну то есть вам шашечки, а не ехать... Ну то есть вам шашечки, а не ехать...

Ну тоесть тас и альфа это 2 дна по уровню обслуживания дающих кешбек, скажем так. На данный момент Викенд наилучший для меня продукт с кешбеком. А почитав ветку аллы, так там и овердрафты и прочий обман и за все дерут. Да и террористов я не спонсирую. Как то так. Ну тоесть тас и альфа это 2 дна по уровню обслуживания дающих кешбек, скажем так. На данный момент Викенд наилучший для меня продукт с кешбеком. А почитав ветку аллы, так там и овердрафты и прочий обман и за все дерут. Да и террористов я не спонсирую. Как то так. Maksi2 Повідомлень: 59 З нами з: 18.06.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2785278627872788 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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