uaprofi написав: Andrew75 написав:
Спасибо.
А оплата в интерете не подойдёт? Ну там, коммуналку оплатить или телефон пополнить?
нет.
можно ещё снять нал в банкомате.
т.е. нужно физически присутствие карты в каком либо устройстве с вводом пин-кода.
З.Ы.
я несколько раз попадал на подобное.
оставлял заяки. через раз в поддержке несли чушь.
карта начинала опять нормально работать после подобных действий.
Странно, не встречал такое с Плативкой.
А причину поняли? Или хоть идеи о таком поведении.
Это ведь самая простая магнитка...
п.с. Наверное, самое простое, посмотреть баланс в родном банкомате.