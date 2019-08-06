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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2786278727882789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:02

Re: ТАСКОМБАНК

  Andrew75 написав:Спасибо.
А оплата в интерете не подойдёт? Ну там, коммуналку оплатить или телефон пополнить?

нет.
можно ещё снять нал в банкомате.
т.е. нужно физически присутствие карты в каком либо устройстве с вводом пин-кода.

З.Ы.
я несколько раз попадал на подобное.
оставлял заяки. через раз в поддержке несли чушь.
карта начинала опять нормально работать после подобных действий.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:31

  uaprofi написав:
  Andrew75 написав:Спасибо.
А оплата в интерете не подойдёт? Ну там, коммуналку оплатить или телефон пополнить?

нет.
можно ещё снять нал в банкомате.
т.е. нужно физически присутствие карты в каком либо устройстве с вводом пин-кода.

З.Ы.
я несколько раз попадал на подобное.
оставлял заяки. через раз в поддержке несли чушь.
карта начинала опять нормально работать после подобных действий.

Странно, не встречал такое с Плативкой.
А причину поняли? Или хоть идеи о таком поведении.
Это ведь самая простая магнитка...

п.с. Наверное, самое простое, посмотреть баланс в родном банкомате.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:08

  tmp01 написав:А причину поняли? Или хоть идеи о таком поведении.
Это ведь самая простая магнитка...

Ви ж розумієте, що Р2Р переказу абсолютно байдуже магнітка це чи чіп з пейпасом. Якщо фізична операція розблоковує операції в Інтернеті, то це якийсь прикол з процесингом. Що там саме у них "западає" ми можемо довго гадати і не вгадати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:46

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Ви ж розумієте, що Р2Р переказу абсолютно байдуже магнітка це чи чіп з пейпасом. Якщо фізична операція розблоковує операції в Інтернеті, то це якийсь прикол з процесингом. Що там саме у них "западає" ми можемо довго гадати і не вгадати.

Вот как раз по чипу с пейпассом есть нюансы, когда нужна операция с пином по чипу.
Поэтому и интересно, что такое делали с Плативкой, чтоб самому не попадать (p2p использую часто).
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:51

Лимиты

Подскажите пожалуйста, есть ли лимиты со стороны ТАСа на пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?
Сколько можно заливать в день, за месяц?
Финмон лютует?
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:22

  konokrad написав:есть ли лимиты со стороны ТАСа на пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?

Увы - есть: 15к/раз, 150к/мес
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:00

  mustbe написав:
  konokrad написав:есть ли лимиты со стороны ТАСа на пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?

Увы - есть: 15к/раз, 150к/мес

Поправка: це ліміт на картку-донора, а не на сам Ощадний.
https://drive.google.com/file/d/1XeloPn ... 6YqrC/view п.4.6.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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