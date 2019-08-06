ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:02
Andrew75 написав:
Спасибо.
А оплата в интерете не подойдёт? Ну там, коммуналку оплатить или телефон пополнить?
нет.
можно ещё снять нал в банкомате.
т.е. нужно физически присутствие карты в каком либо устройстве с вводом пин-кода.
З.Ы.
я несколько раз попадал на подобное.
оставлял заяки. через раз в поддержке несли чушь.
карта начинала опять нормально работать после подобных действий.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Додано: Сер 07 сер, 2019 14:31
uaprofi написав: Andrew75 написав:
Спасибо.
А оплата в интерете не подойдёт? Ну там, коммуналку оплатить или телефон пополнить?
нет.
можно ещё снять нал в банкомате.
т.е. нужно физически присутствие карты в каком либо устройстве с вводом пин-кода.
З.Ы.
я несколько раз попадал на подобное.
оставлял заяки. через раз в поддержке несли чушь.
карта начинала опять нормально работать после подобных действий.
Странно, не встречал такое с Плативкой.
А причину поняли? Или хоть идеи о таком поведении.
Это ведь самая простая магнитка...
п.с. Наверное, самое простое, посмотреть баланс в родном банкомате.
tmp01
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Додано: Сер 07 сер, 2019 15:08
tmp01 написав:
А причину поняли? Или хоть идеи о таком поведении.
Это ведь самая простая магнитка...
Ви ж розумієте, що Р2Р переказу абсолютно байдуже магнітка це чи чіп з пейпасом. Якщо фізична операція розблоковує операції в Інтернеті, то це якийсь прикол з процесингом. Що там саме у них "западає" ми можемо довго гадати і не вгадати.
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klug
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Додано: Сер 07 сер, 2019 15:46
klug написав:
Ви ж розумієте, що Р2Р переказу абсолютно байдуже магнітка це чи чіп з пейпасом. Якщо фізична операція розблоковує операції в Інтернеті, то це якийсь прикол з процесингом. Що там саме у них "западає" ми можемо довго гадати і не вгадати.
Вот как раз по чипу с пейпассом есть нюансы, когда нужна операция с пином по чипу.
Поэтому и интересно, что такое делали с Плативкой, чтоб самому не попадать (p2p использую часто).
tmp01
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Додано: Сер 07 сер, 2019 15:51
Подскажите пожалуйста, есть ли лимиты со стороны ТАСа на пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?
Сколько можно заливать в день, за месяц? Финмон лютует?
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konokrad
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Додано: Сер 07 сер, 2019 16:22
konokrad написав:
есть ли лимиты со стороны ТАСа на пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?
Увы - есть: 15к/раз, 150к/мес
mustbe
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Додано: Сер 07 сер, 2019 17:00
mustbe написав: konokrad написав:
есть ли лимиты со стороны ТАСа на пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?
Увы - есть: 15к/раз, 150к/мес
Поправка: це ліміт на картку-донора, а не на сам Ощадний.
https://drive.google.com/file/d/1XeloPn ... 6YqrC/view
п.4.6.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 07 сер, 2019 17:22
klug написав: mustbe написав: konokrad написав:
есть ли лимиты со стороны ТАСа на пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?
Увы - есть: 15к/раз, 150к/мес
Поправка: це ліміт на картку-донора, а не на сам Ощадний.
https://drive.google.com/file/d/1XeloPn ... 6YqrC/view
п.4.6.
Точно, если не ошибаюсь, лимит на пополнение ощадного 75 тыщ в день
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Stringer
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Додано: Сер 07 сер, 2019 18:02
Stringer написав:
Точно, если не ошибаюсь, лимит на пополнение ощадного 75 тыщ в день
То був кривий ліміт ТАС2Ю на 5 Р2Р, колись ще був ліміт 50к на готівку. На даний момент офіційний сайт стверджує, що для Ощадного:
Максимальна сума поповнення
В один операційний день на суму до 200 000 UAH, 10 000 USD / EUR https://tascombank.ua/you/deposits/oshchadnyi
Більше 75к точно заходило. Більше 200к не пробував.
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klug
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