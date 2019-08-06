tmp01 написав:А причину поняли? Или хоть идеи о таком поведении. Это ведь самая простая магнитка...
Ви ж розумієте, що Р2Р переказу абсолютно байдуже магнітка це чи чіп з пейпасом. Якщо фізична операція розблоковує операції в Інтернеті, то це якийсь прикол з процесингом. Що там саме у них "западає" ми можемо довго гадати і не вгадати.
klug написав:Ви ж розумієте, що Р2Р переказу абсолютно байдуже магнітка це чи чіп з пейпасом. Якщо фізична операція розблоковує операції в Інтернеті, то це якийсь прикол з процесингом. Що там саме у них "западає" ми можемо довго гадати і не вгадати.
Вот как раз по чипу с пейпассом есть нюансы, когда нужна операция с пином по чипу. Поэтому и интересно, что такое делали с Плативкой, чтоб самому не попадать (p2p использую часто).
посетитель написав:Из последнего при закрытии карточек.Заявление на закрытие писать не надо.Ну ок говорю не вопрос, дайте мне какую-то бумажку что я закрыл.Мы не даем, у нас процедура такая: вы говорите- мы закрываем(то есть утверждена официально).Эммм...а как я потом в случае чего докажу что я просил вас закрыть?Ну вот же я закрыла и поворачивает монитор показать ))).
ну вы сами были не совсем правы. справку могут выдать только про закрытие счета а не карточки. так что какой вопрос такой и ответ
Ну я кагбэ счёт и закрывал вместе с карточками .И да, справка мне не нужна(она кстати платная).Меня вполне устроило б копия моего заявления с отметкой о принятии.А не слова что мы всё закрыли.