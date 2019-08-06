Vorlon написав:
Не смущает, ибо преимущества с лихвой перекрывают недостатки!
Если вы не в состоянии выбрать себе тарифный план чтобы вас это не беспокоило, то кто виноват? Меня это не беспокоит от слова совсем.
Эти так называемые преимущества до первого более мене серьезного трабла.И потом эти все ваши копеечные преимущества накрываются медным тазом слихвой.Я в ветки алы все ждал как же решится проблема с неправомерно списанными ею у клиента 12 тысяч.Не решилось никак. Ей пофиг , решайте с получателем.
Если вас все устраивает тык я ж не против . Как я уже цитировал "сегодня в завтрашний день смотреть может не только лишь каждый...")))