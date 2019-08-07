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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2787278827892790 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 174 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 174 Додано: Сер 07 сер, 2019 19:00 Vorlon написав: посетитель написав: Но людей я смотрю это не смущает. Но людей я смотрю это не смущает.

Не смущает, ибо преимущества с лихвой перекрывают недостатки!



посетитель написав: Убрать бесплатный телефон 0-800- тоже гениальная идея. Убрать бесплатный телефон 0-800- тоже гениальная идея.

Если вы не в состоянии выбрать себе тарифный план чтобы вас это не беспокоило, то кто виноват? Меня это не беспокоит от слова совсем. Не смущает, ибо преимущества с лихвой перекрывают недостатки!Если вы не в состоянии выбрать себе тарифный план чтобы вас это не беспокоило, то кто виноват? Меня это не беспокоит от слова совсем.

Эти так называемые преимущества до первого более мене серьезного трабла.И потом эти все ваши копеечные преимущества накрываются медным тазом слихвой.Я в ветки алы все ждал как же решится проблема с неправомерно списанными ею у клиента 12 тысяч.Не решилось никак. Ей пофиг , решайте с получателем.

Если вас все устраивает тык я ж не против . Как я уже цитировал "сегодня в завтрашний день смотреть может не только лишь каждый..."))) Эти так называемые преимущества до первого более мене серьезного трабла.И потом эти все ваши копеечные преимущества накрываются медным тазом слихвой.Я в ветки алы все ждал как же решится проблема с неправомерно списанными ею у клиента 12 тысяч.Не решилось никак. Ей пофиг , решайте с получателем.Если вас все устраивает тык я ж не против. Как я уже цитировал "сегодня в завтрашний день смотреть может не только лишь каждый..."))) посетитель Повідомлень: 59 З нами з: 22.12.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 6 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 20:11 посетитель написав: mephala написав: посетитель написав: Из последнего при закрытии карточек.Заявление на закрытие писать не надо.Ну ок говорю не вопрос, дайте мне какую-то бумажку что я закрыл.Мы не даем, у нас процедура такая: вы говорите- мы закрываем(то есть утверждена официально).Эммм...а как я потом в случае чего докажу что я просил вас закрыть?Ну вот же я закрыла и поворачивает монитор показать ))). Из последнего при закрытии карточек.Заявление на закрытие писать не надо.Ну ок говорю не вопрос, дайте мне какую-то бумажку что я закрыл.Мы не даем, у нас процедура такая: вы говорите- мы закрываем(то есть утверждена официально).Эммм...а как я потом в случае чего докажу что я просил вас закрыть?Ну вот же я закрыла и поворачивает монитор показать ))).

ну вы сами были не совсем правы. справку могут выдать только про закрытие счета а не карточки. так что какой вопрос такой и ответ ну вы сами были не совсем правы. справку могут выдать только про закрытие счета а не карточки. так что какой вопрос такой и ответ

Ну я кагбэ счёт и закрывал вместе с карточками .И да, справка мне не нужна(она кстати платная).Меня вполне устроило б копия моего заявления с отметкой о принятии.А не слова что мы всё закрыли. Ну я кагбэ счёт и закрывал вместе с карточками.И да, справка мне не нужна(она кстати платная).Меня вполне устроило б копия моего заявления с отметкой о принятии.А не слова что мы всё закрыли.

ну их ваших слов не следовало что вы закрывали счет.

а по поводу вашего заявления о том что хотите закрыть счет - с него вообще ноль толку.

ну сообщили вы банк что хотите закрыть счет. и дальше что?

счет закрывается в течении 45 дней если на нем нету долга.

и то что вам показала девочка - это не окончательное закрытие счета. это она внесла в систему что пометку что счет находится в процессе закрытия. ну их ваших слов не следовало что вы закрывали счет.а по поводу вашего заявления о том что хотите закрыть счет - с него вообще ноль толку.ну сообщили вы банк что хотите закрыть счет. и дальше что?счет закрывается в течении 45 дней если на нем нету долга.и то что вам показала девочка - это не окончательное закрытие счета. это она внесла в систему что пометку что счет находится в процессе закрытия. mephala Повідомлень: 5118 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 20:26 mephala Вы не знаете, но я подписал заявление в тасе на закрытие карты в течении 45 дней, и что? а ничего! карта до сих пор активная, не смотря на то что прошло 60 дней. Это в тасе, если вы не поняли, 2 месяца назад, на счету ноль, задолжености нет.

Так что не факт что закроют и не факт что потом не образуется задолжность за неиспользуемую карту 50 грн в мес. На мой взгляд после мною изложенного, человек все правильно требует и советую и дальше требовать, и справки и копии, и клятву о закрытии на камеру и вероятно даже расписку с менеджера сказочного банка, не помешает. Maksi2 Повідомлень: 61 З нами з: 18.06.19 Подякував: 23 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 21:26 konokrad написав: пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?

пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?

с универсальной Привата есть комиссия, какая ? с универсальной Привата есть комиссия, какая ? SILVER_UA Повідомлень: 396 З нами з: 21.07.10 Подякував: 43 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 21:28 SILVER_UA написав: konokrad написав: пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?

пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?

с универсальной Привата есть комиссия, какая ? с универсальной Привата есть комиссия, какая ?

с любой карты бегемота есть комисс 0.5% при стороннем манисенде

Подобным жлобством грешат аваль, пумб, ощад и еще тройка мелких гадёнышей с любой карты бегемота есть комисс 0.5% при стороннем манисендеПодобным жлобством грешат аваль, пумб, ощад и еще тройка мелких гадёнышей ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28833 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2307 раз. Подякували: 3337 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2787278827892790 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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