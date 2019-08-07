посетитель написав:Но людей я смотрю это не смущает.
Не смущает, ибо преимущества с лихвой перекрывают недостатки!
посетитель написав:Убрать бесплатный телефон 0-800- тоже гениальная идея.
Если вы не в состоянии выбрать себе тарифный план чтобы вас это не беспокоило, то кто виноват? Меня это не беспокоит от слова совсем.
Эти так называемые преимущества до первого более мене серьезного трабла.И потом эти все ваши копеечные преимущества накрываются медным тазом слихвой.Я в ветки алы все ждал как же решится проблема с неправомерно списанными ею у клиента 12 тысяч.Не решилось никак. Ей пофиг , решайте с получателем. Если вас все устраивает тык я ж не против . Как я уже цитировал "сегодня в завтрашний день смотреть может не только лишь каждый...")))
посетитель написав:Из последнего при закрытии карточек.Заявление на закрытие писать не надо.Ну ок говорю не вопрос, дайте мне какую-то бумажку что я закрыл.Мы не даем, у нас процедура такая: вы говорите- мы закрываем(то есть утверждена официально).Эммм...а как я потом в случае чего докажу что я просил вас закрыть?Ну вот же я закрыла и поворачивает монитор показать ))).
ну вы сами были не совсем правы. справку могут выдать только про закрытие счета а не карточки. так что какой вопрос такой и ответ
Ну я кагбэ счёт и закрывал вместе с карточками .И да, справка мне не нужна(она кстати платная).Меня вполне устроило б копия моего заявления с отметкой о принятии.А не слова что мы всё закрыли.
ну их ваших слов не следовало что вы закрывали счет. а по поводу вашего заявления о том что хотите закрыть счет - с него вообще ноль толку. ну сообщили вы банк что хотите закрыть счет. и дальше что? счет закрывается в течении 45 дней если на нем нету долга. и то что вам показала девочка - это не окончательное закрытие счета. это она внесла в систему что пометку что счет находится в процессе закрытия.
mephala Вы не знаете, но я подписал заявление в тасе на закрытие карты в течении 45 дней, и что? а ничего! карта до сих пор активная, не смотря на то что прошло 60 дней. Это в тасе, если вы не поняли, 2 месяца назад, на счету ноль, задолжености нет. Так что не факт что закроют и не факт что потом не образуется задолжность за неиспользуемую карту 50 грн в мес. На мой взгляд после мною изложенного, человек все правильно требует и советую и дальше требовать, и справки и копии, и клятву о закрытии на камеру и вероятно даже расписку с менеджера сказочного банка, не помешает.