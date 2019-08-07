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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2787278827892790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:00

  Vorlon написав:
  посетитель написав:Но людей я смотрю это не смущает.

Не смущает, ибо преимущества с лихвой перекрывают недостатки!

  посетитель написав:Убрать бесплатный телефон 0-800- тоже гениальная идея.

Если вы не в состоянии выбрать себе тарифный план чтобы вас это не беспокоило, то кто виноват? Меня это не беспокоит от слова совсем.

Эти так называемые преимущества до первого более мене серьезного трабла.И потом эти все ваши копеечные преимущества накрываются медным тазом слихвой.Я в ветки алы все ждал как же решится проблема с неправомерно списанными ею у клиента 12 тысяч.Не решилось никак. Ей пофиг , решайте с получателем.
Если вас все устраивает тык я ж не против :). Как я уже цитировал "сегодня в завтрашний день смотреть может не только лишь каждый...")))
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:11

  посетитель написав:
  mephala написав:
  посетитель написав:Из последнего при закрытии карточек.Заявление на закрытие писать не надо.Ну ок говорю не вопрос, дайте мне какую-то бумажку что я закрыл.Мы не даем, у нас процедура такая: вы говорите- мы закрываем(то есть утверждена официально).Эммм...а как я потом в случае чего докажу что я просил вас закрыть?Ну вот же я закрыла и поворачивает монитор показать ))).

ну вы сами были не совсем правы. справку могут выдать только про закрытие счета а не карточки. так что какой вопрос такой и ответ :mrgreen:

Ну я кагбэ счёт и закрывал вместе с карточками :) .И да, справка мне не нужна(она кстати платная).Меня вполне устроило б копия моего заявления с отметкой о принятии.А не слова что мы всё закрыли.

ну их ваших слов не следовало что вы закрывали счет.
а по поводу вашего заявления о том что хотите закрыть счет - с него вообще ноль толку.
ну сообщили вы банк что хотите закрыть счет. и дальше что?
счет закрывается в течении 45 дней если на нем нету долга.
и то что вам показала девочка - это не окончательное закрытие счета. это она внесла в систему что пометку что счет находится в процессе закрытия.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:26

mephala Вы не знаете, но я подписал заявление в тасе на закрытие карты в течении 45 дней, и что? а ничего! карта до сих пор активная, не смотря на то что прошло 60 дней. Это в тасе, если вы не поняли, 2 месяца назад, на счету ноль, задолжености нет.
Так что не факт что закроют и не факт что потом не образуется задолжность за неиспользуемую карту 50 грн в мес. На мой взгляд после мною изложенного, человек все правильно требует и советую и дальше требовать, и справки и копии, и клятву о закрытии на камеру и вероятно даже расписку с менеджера сказочного банка, не помешает.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:26

  konokrad написав:пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?

с универсальной Привата есть комиссия, какая ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:28

  SILVER_UA написав:
  konokrad написав:пополнение "ощадного" с карт других банков через T2U?

с универсальной Привата есть комиссия, какая ?

с любой карты бегемота есть комисс 0.5% при стороннем манисенде
Подобным жлобством грешат аваль, пумб, ощад и еще тройка мелких гадёнышей :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:22

  Maksi2 написав:mephala Вы не знаете, но я подписал заявление в тасе на закрытие карты в течении 45 дней, и что? а ничего! карта до сих пор активная, не смотря на то что прошло 60 дней. Это в тасе, если вы не поняли, 2 месяца назад, на счету ноль, задолжености нет.
Так что не факт что закроют и не факт что потом не образуется задолжность за неиспользуемую карту 50 грн в мес. На мой взгляд после мною изложенного, человек все правильно требует и советую и дальше требовать, и справки и копии, и клятву о закрытии на камеру и вероятно даже расписку с менеджера сказочного банка, не помешает.

человек хочет бесплатно получить спокойствие.
а банк говорит - заплати за справку и спи спокойно. :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:29

  klug написав:
  Stringer написав:Точно, если не ошибаюсь, лимит на пополнение ощадного 75 тыщ в день

То був кривий ліміт ТАС2Ю на 5 Р2Р, колись ще був ліміт 50к на готівку. На даний момент офіційний сайт стверджує, що для Ощадного:
Максимальна сума поповнення
В один операційний день на суму до 200 000 UAH, 10 000 USD / EUR

https://tascombank.ua/you/deposits/oshchadnyi
Більше 75к точно заходило. Більше 200к не пробував.


С Глобуса дало пополнить "ощадный" несколько раз на 14999.
Не совсем понимаю, это глобусовский лимит или T2U?
Имеется в виду не более 14999,99 за раз.
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:48

konokrad это тасин лимит, хотя ещё месяца полтора назад лимиты были гораздо больше, но их порезали к сожалению :(
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:11

  посетитель написав:И потом эти все ваши копеечные преимущества накрываются медным тазом слихвой.Я в ветки алы все ждал как же решится проблема с неправомерно списанными ею у клиента 12 тысяч.Не решилось никак. Ей пофиг , решайте с получателем.

с чего взяли что та проблема не решилась?
автор насколько я помню не рассказал чем же все таки полностью завершилась та ситуация.
mephala
 
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