посетитель написав: mephala написав:
ну их ваших слов не следовало что вы закрывали счет.
а по поводу вашего заявления о том что хотите закрыть счет - с него вообще ноль толку.
ну сообщили вы банк что хотите закрыть счет. и дальше что?
счет закрывается в течении 45 дней если на нем нету долга.
и то что вам показала девочка - это не окончательное закрытие счета. это она внесла в систему что пометку что счет находится в процессе закрытия.
в смысле и что? Вот то и значит что сообщил что хочу закрыть счет.Вот пусть в течении 45-ти дней и закрывают по своему регламенту. Если по истечению этого срока они его не закрыли и не известили меня то это уже их проблемы.То есть как минимум абонплату начислять они уже не могут так как я прекратил с ними отношения и у меня есть письменное подтверждение.В противном случае как вы собираетесь доказывать если что что просили все позакрывать? Со слов девочки?))) Слова к делу не пришешь.И сами ж сказали что она там показала это не окончательное зарытие.Мне вообще пофиг побольшому счету закроют они там или нет.Главное иметь подтверждение что я их просил, то есть бумажку которую в суде можно предъявить.
Вы деньги когда приносите тоже на слово верите? )) Ну вот же я открыла депозитный договор.Или в кассе - ну вот же я зачислили эти деньги куда надо, зачем вам бумажка?
а где то есть прописано что если карта не закрылась через 45 дней из-за вашего долга перед банком он обязан вас известить? можете дать ссылку где про это пишется? да и вообще где описана процедура закрытия счета а не просто наши размышления как бы нам хотелось.
ЗЫ
а вообще обратитесь к юристам - они расскажут вам как извещать юр лиц о чем то если вам нужно документальное подтверждение а не слова девочки.
посетитель написав:
Главное иметь подтверждение что я их просил, то есть бумажку которую в суде можно предъявить.
вообще то для этого и есть выдача справки банком про закрытие счета и отсутствия задолженности. и она платная. или вам хочется и бумажку для суда если что и что бы бесплатно? ну то не у нас в стране. такая ситуация по всей БСУ а не только в конкретном банке.