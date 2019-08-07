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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2789279027912792>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:08

  mephala написав:
  посетитель написав:И потом эти все ваши копеечные преимущества накрываются медным тазом слихвой.Я в ветки алы все ждал как же решится проблема с неправомерно списанными ею у клиента 12 тысяч.Не решилось никак. Ей пофиг , решайте с получателем.

с чего взяли что та проблема не решилась?
автор насколько я помню не рассказал чем же все таки полностью завершилась та ситуация.

Шото мне кажется если б проблема решилась то об этом бы написали :).
Плюс к тому там ведь уже был один официальный ответ от банка в стиле нам насрать разбирайтесь сами.Что не очень хорошо характеризует А.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:22

  посетитель написав:
  mephala написав:ну их ваших слов не следовало что вы закрывали счет.
а по поводу вашего заявления о том что хотите закрыть счет - с него вообще ноль толку.
ну сообщили вы банк что хотите закрыть счет. и дальше что?
счет закрывается в течении 45 дней если на нем нету долга.
и то что вам показала девочка - это не окончательное закрытие счета. это она внесла в систему что пометку что счет находится в процессе закрытия.
в смысле и что? Вот то и значит что сообщил что хочу закрыть счет.Вот пусть в течении 45-ти дней и закрывают по своему регламенту. Если по истечению этого срока они его не закрыли и не известили меня то это уже их проблемы.То есть как минимум абонплату начислять они уже не могут так как я прекратил с ними отношения и у меня есть письменное подтверждение.В противном случае как вы собираетесь доказывать если что что просили все позакрывать? Со слов девочки?))) Слова к делу не пришешь.И сами ж сказали что она там показала это не окончательное зарытие.Мне вообще пофиг побольшому счету закроют они там или нет.Главное иметь подтверждение что я их просил, то есть бумажку которую в суде можно предъявить.

Вы деньги когда приносите тоже на слово верите? )) Ну вот же я открыла депозитный договор.Или в кассе - ну вот же я зачислили эти деньги куда надо, зачем вам бумажка?

а где то есть прописано что если счет не закрылся через 45 дней из-за вашего долга перед банком он обязан вас известить? можете дать ссылку где про это пишется? да и вообще где описана процедура закрытия счета а не просто наши размышления как бы нам хотелось.

ЗЫ
а вообще обратитесь к юристам - они расскажут вам как извещать юр лиц о чем то если вам нужно документальное подтверждение уведомления юр лица а не слова девочки о том что она приняла.

  посетитель написав:Главное иметь подтверждение что я их просил, то есть бумажку которую в суде можно предъявить.

вообще то для этого и есть выдача справки банком про закрытие счета и отсутствия задолженности. и она платная. или вам хочется и бумажку для суда если что и что бы бесплатно? ну то не у нас в стране. такая ситуация по всей БСУ а не только в конкретном банке.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 08 сер, 2019 11:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:29

  посетитель написав:
  mephala написав:
  посетитель написав:И потом эти все ваши копеечные преимущества накрываются медным тазом слихвой.Я в ветки алы все ждал как же решится проблема с неправомерно списанными ею у клиента 12 тысяч.Не решилось никак. Ей пофиг , решайте с получателем.

с чего взяли что та проблема не решилась?
автор насколько я помню не рассказал чем же все таки полностью завершилась та ситуация.

Шото мне кажется если б проблема решилась то об этом бы написали :).
Плюс к тому там ведь уже был один официальный ответ от банка в стиле нам насрать разбирайтесь сами.Что не очень хорошо характеризует А.

ну если бы проблема не решилась то автор бы и дальше говорил про нее на форуме.
про это не думали?
а так проблема решилась и человек как всплыл на форуме так и пропал.
если я ошибаюсь - может вы больше знаете. расскажите.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:42

  mephala написав:
  посетитель написав:
  mephala написав:ну их ваших слов не следовало что вы закрывали счет.
а по поводу вашего заявления о том что хотите закрыть счет - с него вообще ноль толку.
ну сообщили вы банк что хотите закрыть счет. и дальше что?
счет закрывается в течении 45 дней если на нем нету долга.
и то что вам показала девочка - это не окончательное закрытие счета. это она внесла в систему что пометку что счет находится в процессе закрытия.
в смысле и что? Вот то и значит что сообщил что хочу закрыть счет.Вот пусть в течении 45-ти дней и закрывают по своему регламенту. Если по истечению этого срока они его не закрыли и не известили меня то это уже их проблемы.То есть как минимум абонплату начислять они уже не могут так как я прекратил с ними отношения и у меня есть письменное подтверждение.В противном случае как вы собираетесь доказывать если что что просили все позакрывать? Со слов девочки?))) Слова к делу не пришешь.И сами ж сказали что она там показала это не окончательное зарытие.Мне вообще пофиг побольшому счету закроют они там или нет.Главное иметь подтверждение что я их просил, то есть бумажку которую в суде можно предъявить.

Вы деньги когда приносите тоже на слово верите? )) Ну вот же я открыла депозитный договор.Или в кассе - ну вот же я зачислили эти деньги куда надо, зачем вам бумажка?

а где то есть прописано что если карта не закрылась через 45 дней из-за вашего долга перед банком он обязан вас известить? можете дать ссылку где про это пишется? да и вообще где описана процедура закрытия счета а не просто наши размышления как бы нам хотелось
Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:47

  mephala написав:ну если бы проблема не решилась то автор бы и дальше говорил про нее на форуме.
про это не думали?
а так проблема решилась и человек как всплыл на форуме так и пропал.
если я ошибаюсь - может вы больше знаете. расскажите.
А он по-моему и говорил о ней месяца два.Сколько надо ещё писать если уже понятно что не реагируют?Ещё пару лет?Ну и что то мне подсказывает что это в интересах банка если проблема решена предать это огласке, но с их стороны полнейшая тишина.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:55

Re: ТАСКОМБАНК

Для окончания бесполезной дискуссии: вы можете и дальше принимать утверждения банков на слово.Лично я как бывший банковский работник, зная какой там бардак и чем может обернуться, предпочитаю иметь в доказательства хоть какие-то бумажки, в не слова - ну вот смотрите я же сделала.Каждому свое.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:31

вот заметил- большинство жалоб от бівших банковских работников
мож потому они и бівшие? :)
Востаннє редагувалось v57 в Чет 08 сер, 2019 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:31

Re: ТАСКОМБАНК

  посетитель написав:Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе.
А вы не думали о том, что согласно закона банк имеет право вам дать такой ответ: "Получение справки о закрытии счета платное. Оформите заявку на оформление такой справки, оплатите и получите желаемое"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:32

  v57 написав:вот заметил- большинство жалоб от бівших банковских работников
мож потому они и бівшие? :)

Не - просто потому что они больше знают какой бардак творится в банках :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:34

или фифти/ фифти :)
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