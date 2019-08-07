Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2789279027912792> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 175 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 32 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 175 Додано: Чет 08 сер, 2019 11:08 mephala написав: посетитель написав: И потом эти все ваши копеечные преимущества накрываются медным тазом слихвой.Я в ветки алы все ждал как же решится проблема с неправомерно списанными ею у клиента 12 тысяч.Не решилось никак. Ей пофиг , решайте с получателем. И потом эти все ваши копеечные преимущества накрываются медным тазом слихвой.Я в ветки алы все ждал как же решится проблема с неправомерно списанными ею у клиента 12 тысяч.Не решилось никак. Ей пофиг , решайте с получателем.

с чего взяли что та проблема не решилась?

автор насколько я помню не рассказал чем же все таки полностью завершилась та ситуация. с чего взяли что та проблема не решилась?автор насколько я помню не рассказал чем же все таки полностью завершилась та ситуация.

Шото мне кажется если б проблема решилась то об этом бы написали .

Плюс к тому там ведь уже был один официальный ответ от банка в стиле нам насрать разбирайтесь сами.Что не очень хорошо характеризует А. Шото мне кажется если б проблема решилась то об этом бы написалиПлюс к тому там ведь уже был один официальный ответ от банка в стиле нам насрать разбирайтесь сами.Что не очень хорошо характеризует А. посетитель Повідомлень: 64 З нами з: 22.12.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 10 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 11:22 посетитель написав: mephala написав: ну их ваших слов не следовало что вы закрывали счет.

а по поводу вашего заявления о том что хотите закрыть счет - с него вообще ноль толку.

ну сообщили вы банк что хотите закрыть счет. и дальше что?

счет закрывается в течении 45 дней если на нем нету долга.

и то что вам показала девочка - это не окончательное закрытие счета. это она внесла в систему что пометку что счет находится в процессе закрытия. ну их ваших слов не следовало что вы закрывали счет.а по поводу вашего заявления о том что хотите закрыть счет - с него вообще ноль толку.ну сообщили вы банк что хотите закрыть счет. и дальше что?счет закрывается в течении 45 дней если на нем нету долга.и то что вам показала девочка - это не окончательное закрытие счета. это она внесла в систему что пометку что счет находится в процессе закрытия. в смысле и что? Вот то и значит что сообщил что хочу закрыть счет.Вот пусть в течении 45-ти дней и закрывают по своему регламенту. Если по истечению этого срока они его не закрыли и не известили меня то это уже их проблемы.То есть как минимум абонплату начислять они уже не могут так как я прекратил с ними отношения и у меня есть письменное подтверждение.В противном случае как вы собираетесь доказывать если что что просили все позакрывать? Со слов девочки?))) Слова к делу не пришешь.И сами ж сказали что она там показала это не окончательное зарытие.Мне вообще пофиг побольшому счету закроют они там или нет.Главное иметь подтверждение что я их просил, то есть бумажку которую в суде можно предъявить.



Вы деньги когда приносите тоже на слово верите? )) Ну вот же я открыла депозитный договор.Или в кассе - ну вот же я зачислили эти деньги куда надо, зачем вам бумажка? в смысле и что? Вот то и значит что сообщил что хочу закрыть счет.Вот пусть в течении 45-ти дней и закрывают по своему регламенту. Если по истечению этого срока они его не закрыли и не известили меня то это уже их проблемы.То есть как минимум абонплату начислять они уже не могут так как я прекратил с ними отношения и у меня есть письменное подтверждение.В противном случае как вы собираетесь доказывать если что что просили все позакрывать? Со слов девочки?))) Слова к делу не пришешь.И сами ж сказали что она там показала это не окончательное зарытие.Мне вообще пофиг побольшому счету закроют они там или нет.Главное иметь подтверждение что я их просил, то есть бумажку которую в суде можно предъявить.Вы деньги когда приносите тоже на слово верите? )) Ну вот же я открыла депозитный договор.Или в кассе - ну вот же я зачислили эти деньги куда надо, зачем вам бумажка?

а где то есть прописано что если счет не закрылся через 45 дней из-за вашего долга перед банком он обязан вас известить? можете дать ссылку где про это пишется? да и вообще где описана процедура закрытия счета а не просто наши размышления как бы нам хотелось.



ЗЫ

а вообще обратитесь к юристам - они расскажут вам как извещать юр лиц о чем то если вам нужно документальное подтверждение уведомления юр лица а не слова девочки о том что она приняла.



посетитель написав: Главное иметь подтверждение что я их просил, то есть бумажку которую в суде можно предъявить. Главное иметь подтверждение что я их просил, то есть бумажку которую в суде можно предъявить.

вообще то для этого и есть выдача справки банком про закрытие счета и отсутствия задолженности. и она платная. или вам хочется и бумажку для суда если что и что бы бесплатно? ну то не у нас в стране. такая ситуация по всей БСУ а не только в конкретном банке. а где то есть прописано что если счет не закрылся через 45 дней из-за вашего долга перед банком он обязан вас известить? можете дать ссылку где про это пишется? да и вообще где описана процедура закрытия счета а не просто наши размышления как бы нам хотелось.ЗЫа вообще обратитесь к юристам - они расскажут вам как извещать юр лиц о чем то если вам нужно документальное подтверждение уведомления юр лица а не слова девочки о том что она приняла.вообще то для этого и есть выдача справки банком про закрытие счета и отсутствия задолженности. и она платная. или вам хочется и бумажку для суда если что и что бы бесплатно? ну то не у нас в стране. такая ситуация по всей БСУ а не только в конкретном банке. Востаннє редагувалось mephala в Чет 08 сер, 2019 11:42, всього редагувалось 2 разів. mephala Повідомлень: 5126 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 11:29 посетитель написав: mephala написав: посетитель написав: И потом эти все ваши копеечные преимущества накрываются медным тазом слихвой.Я в ветки алы все ждал как же решится проблема с неправомерно списанными ею у клиента 12 тысяч.Не решилось никак. Ей пофиг , решайте с получателем. И потом эти все ваши копеечные преимущества накрываются медным тазом слихвой.Я в ветки алы все ждал как же решится проблема с неправомерно списанными ею у клиента 12 тысяч.Не решилось никак. Ей пофиг , решайте с получателем.

с чего взяли что та проблема не решилась?

автор насколько я помню не рассказал чем же все таки полностью завершилась та ситуация. с чего взяли что та проблема не решилась?автор насколько я помню не рассказал чем же все таки полностью завершилась та ситуация.

Шото мне кажется если б проблема решилась то об этом бы написали .

Плюс к тому там ведь уже был один официальный ответ от банка в стиле нам насрать разбирайтесь сами.Что не очень хорошо характеризует А. Шото мне кажется если б проблема решилась то об этом бы написалиПлюс к тому там ведь уже был один официальный ответ от банка в стиле нам насрать разбирайтесь сами.Что не очень хорошо характеризует А.

ну если бы проблема не решилась то автор бы и дальше говорил про нее на форуме.

про это не думали?

а так проблема решилась и человек как всплыл на форуме так и пропал.

если я ошибаюсь - может вы больше знаете. расскажите. ну если бы проблема не решилась то автор бы и дальше говорил про нее на форуме.про это не думали?а так проблема решилась и человек как всплыл на форуме так и пропал.если я ошибаюсь - может вы больше знаете. расскажите. mephala Повідомлень: 5126 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 11:42 mephala написав: посетитель написав: mephala написав: ну их ваших слов не следовало что вы закрывали счет.

а по поводу вашего заявления о том что хотите закрыть счет - с него вообще ноль толку.

ну сообщили вы банк что хотите закрыть счет. и дальше что?

счет закрывается в течении 45 дней если на нем нету долга.

и то что вам показала девочка - это не окончательное закрытие счета. это она внесла в систему что пометку что счет находится в процессе закрытия. ну их ваших слов не следовало что вы закрывали счет.а по поводу вашего заявления о том что хотите закрыть счет - с него вообще ноль толку.ну сообщили вы банк что хотите закрыть счет. и дальше что?счет закрывается в течении 45 дней если на нем нету долга.и то что вам показала девочка - это не окончательное закрытие счета. это она внесла в систему что пометку что счет находится в процессе закрытия. в смысле и что? Вот то и значит что сообщил что хочу закрыть счет.Вот пусть в течении 45-ти дней и закрывают по своему регламенту. Если по истечению этого срока они его не закрыли и не известили меня то это уже их проблемы.То есть как минимум абонплату начислять они уже не могут так как я прекратил с ними отношения и у меня есть письменное подтверждение.В противном случае как вы собираетесь доказывать если что что просили все позакрывать? Со слов девочки?))) Слова к делу не пришешь.И сами ж сказали что она там показала это не окончательное зарытие.Мне вообще пофиг побольшому счету закроют они там или нет.Главное иметь подтверждение что я их просил, то есть бумажку которую в суде можно предъявить.



Вы деньги когда приносите тоже на слово верите? )) Ну вот же я открыла депозитный договор.Или в кассе - ну вот же я зачислили эти деньги куда надо, зачем вам бумажка? в смысле и что? Вот то и значит что сообщил что хочу закрыть счет.Вот пусть в течении 45-ти дней и закрывают по своему регламенту. Если по истечению этого срока они его не закрыли и не известили меня то это уже их проблемы.То есть как минимум абонплату начислять они уже не могут так как я прекратил с ними отношения и у меня есть письменное подтверждение.В противном случае как вы собираетесь доказывать если что что просили все позакрывать? Со слов девочки?))) Слова к делу не пришешь.И сами ж сказали что она там показала это не окончательное зарытие.Мне вообще пофиг побольшому счету закроют они там или нет.Главное иметь подтверждение что я их просил, то есть бумажку которую в суде можно предъявить.Вы деньги когда приносите тоже на слово верите? )) Ну вот же я открыла депозитный договор.Или в кассе - ну вот же я зачислили эти деньги куда надо, зачем вам бумажка?

а где то есть прописано что если карта не закрылась через 45 дней из-за вашего долга перед банком он обязан вас известить? можете дать ссылку где про это пишется? да и вообще где описана процедура закрытия счета а не просто наши размышления как бы нам хотелось а где то есть прописано что если карта не закрылась через 45 дней из-за вашего долга перед банком он обязан вас известить? можете дать ссылку где про это пишется? да и вообще где описана процедура закрытия счета а не просто наши размышления как бы нам хотелось Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе. Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе. посетитель Повідомлень: 64 З нами з: 22.12.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 11:47 mephala написав: ну если бы проблема не решилась то автор бы и дальше говорил про нее на форуме.

про это не думали?

а так проблема решилась и человек как всплыл на форуме так и пропал.

если я ошибаюсь - может вы больше знаете. расскажите. ну если бы проблема не решилась то автор бы и дальше говорил про нее на форуме.про это не думали?а так проблема решилась и человек как всплыл на форуме так и пропал.если я ошибаюсь - может вы больше знаете. расскажите. А он по-моему и говорил о ней месяца два.Сколько надо ещё писать если уже понятно что не реагируют?Ещё пару лет?Ну и что то мне подсказывает что это в интересах банка если проблема решена предать это огласке, но с их стороны полнейшая тишина. А он по-моему и говорил о ней месяца два.Сколько надо ещё писать если уже понятно что не реагируют?Ещё пару лет?Ну и что то мне подсказывает что это в интересах банка если проблема решена предать это огласке, но с их стороны полнейшая тишина. посетитель Повідомлень: 64 З нами з: 22.12.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 11:55 Re: ТАСКОМБАНК Для окончания бесполезной дискуссии: вы можете и дальше принимать утверждения банков на слово.Лично я как бывший банковский работник, зная какой там бардак и чем может обернуться, предпочитаю иметь в доказательства хоть какие-то бумажки, в не слова - ну вот смотрите я же сделала.Каждому свое. посетитель Повідомлень: 64 З нами з: 22.12.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 10 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 12:31

мож потому они и бівшие? вот заметил- большинство жалоб от бівших банковских работниковмож потому они и бівшие? Востаннє редагувалось v57 в Чет 08 сер, 2019 12:31, всього редагувалось 1 раз. v57 Повідомлень: 2207 З нами з: 14.03.10 Подякував: 83 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 12:31 Re: ТАСКОМБАНК посетитель написав: Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе. Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе. А вы не думали о том, что согласно закона банк имеет право вам дать такой ответ: "Получение справки о закрытии счета платное. Оформите заявку на оформление такой справки, оплатите и получите желаемое" А вы не думали о том, что согласно закона банк имеет право вам дать такой ответ: "Получение справки о закрытии счета платное. Оформите заявку на оформление такой справки, оплатите и получите желаемое" Flamingo

Повідомлень: 2595 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 12:32 v57 написав: вот заметил- большинство жалоб от бівших банковских работников

мож потому они и бівшие? вот заметил- большинство жалоб от бівших банковских работниковмож потому они и бівшие?

Не - просто потому что они больше знают какой бардак творится в банках Не - просто потому что они больше знают какой бардак творится в банках Flamingo

Повідомлень: 2595 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 12:34 или фифти/ фифти v57 Повідомлень: 2207 З нами з: 14.03.10 Подякував: 83 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2789279027912792> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: ramaz і 4 гостейМодератори: ТупУм