Flamingo, могут.
А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:37
Re: ТАСКОМБАНК
Flamingo, могут.
А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:51
в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения?
еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых.
во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона:
"Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо."
ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать?
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