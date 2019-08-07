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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2789279027912792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:37

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo, могут.

А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона. ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:51

  посетитель написав:Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе.

в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения?
еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых.
во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона:
"Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо."
ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 08 сер, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:59

  MASolomko написав:Flamingo, могут.

А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона. ;)

Ну и ответят. Так как я написал. Делов-то ;). Если человек работал в банке - то должен знать как там могут изощряться в письмослагательствах. Как говорится - "на хитрую *опу всегда найдется кое-что с винтом" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:00

  посетитель написав:
  mephala написав:ну если бы проблема не решилась то автор бы и дальше говорил про нее на форуме.
про это не думали?
а так проблема решилась и человек как всплыл на форуме так и пропал.
если я ошибаюсь - может вы больше знаете. расскажите.
А он по-моему и говорил о ней месяца два.Сколько надо ещё писать если уже понятно что не реагируют?Ещё пару лет?Ну и что то мне подсказывает что это в интересах банка если проблема решена предать это огласке, но с их стороны полнейшая тишина.

а можно не по моему а дать ссылки на то где он писал?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:01

  посетитель написав:Для окончания бесполезной дискуссии: вы можете и дальше принимать утверждения банков на слово.Лично я как бывший банковский работник, зная какой там бардак и чем может обернуться, предпочитаю иметь в доказательства хоть какие-то бумажки, в не слова - ну вот смотрите я же сделала.Каждому свое.

ну так заплатите за справку что ваш счет закрыт и долга перед банком нет.
или хочется на халву? весь сыр бор из-за этого как я понимаю? :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:09

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:Flamingo, могут.

А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона. ;)

Ну и ответят. Так как я написал. Делов-то ;). Если человек работал в банке - то должен знать как там могут изощряться в письмослагательствах. Как говорится - "на хитрую *опу всегда найдется кое-что с винтом" ;)

если бы я был работником банка куда пришел такой перец то просто ответил бы на письмо:
"ваша заява принята к рассмотрению. согласно регламента банка закрытие счета осуществляется в течении 45 дней если у вас не будет задолженности перед банком по истечении этого срока"

а потом когда он придет в суд что то доказать этой бумажкой - так у него же было 3 копейки долга от и не закрыли :lol:
а то что он хочет что бы банк следил за его задолженностью и присылал нарочитого на вороном коне - так извините не обязаны.
mephala
 
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