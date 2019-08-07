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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2789279027912792 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 175 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 32 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 175 Додано: Чет 08 сер, 2019 12:37 Re: ТАСКОМБАНК



А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона. Flamingo, могут.А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона. MASolomko

Повідомлень: 1113 З нами з: 08.03.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 12:51 посетитель написав: Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе. Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе.

в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения?

еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых.

во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона:

"Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо."

ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт. в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения?еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых.во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона:"Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо."ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт. Востаннє редагувалось mephala в Чет 08 сер, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5130 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 12:59 MASolomko написав: Flamingo, могут.



А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона. Flamingo, могут.А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона.

Ну и ответят. Так как я написал. Делов-то . Если человек работал в банке - то должен знать как там могут изощряться в письмослагательствах. Как говорится - "на хитрую *опу всегда найдется кое-что с винтом" Ну и ответят. Так как я написал. Делов-то. Если человек работал в банке - то должен знать как там могут изощряться в письмослагательствах. Как говорится - "на хитрую *опу всегда найдется кое-что с винтом" Flamingo

Повідомлень: 2595 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 13:00 посетитель написав: mephala написав: ну если бы проблема не решилась то автор бы и дальше говорил про нее на форуме.

про это не думали?

а так проблема решилась и человек как всплыл на форуме так и пропал.

если я ошибаюсь - может вы больше знаете. расскажите. ну если бы проблема не решилась то автор бы и дальше говорил про нее на форуме.про это не думали?а так проблема решилась и человек как всплыл на форуме так и пропал.если я ошибаюсь - может вы больше знаете. расскажите. А он по-моему и говорил о ней месяца два.Сколько надо ещё писать если уже понятно что не реагируют?Ещё пару лет?Ну и что то мне подсказывает что это в интересах банка если проблема решена предать это огласке, но с их стороны полнейшая тишина. А он по-моему и говорил о ней месяца два.Сколько надо ещё писать если уже понятно что не реагируют?Ещё пару лет?Ну и что то мне подсказывает что это в интересах банка если проблема решена предать это огласке, но с их стороны полнейшая тишина.

а можно не по моему а дать ссылки на то где он писал? а можно не по моему а дать ссылки на то где он писал? mephala Повідомлень: 5130 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 13:01 посетитель написав: Для окончания бесполезной дискуссии: вы можете и дальше принимать утверждения банков на слово.Лично я как бывший банковский работник, зная какой там бардак и чем может обернуться, предпочитаю иметь в доказательства хоть какие-то бумажки, в не слова - ну вот смотрите я же сделала.Каждому свое. Для окончания бесполезной дискуссии: вы можете и дальше принимать утверждения банков на слово.Лично я как бывший банковский работник, зная какой там бардак и чем может обернуться, предпочитаю иметь в доказательства хоть какие-то бумажки, в не слова - ну вот смотрите я же сделала.Каждому свое.

ну так заплатите за справку что ваш счет закрыт и долга перед банком нет.

или хочется на халву? весь сыр бор из-за этого как я понимаю? ну так заплатите за справку что ваш счет закрыт и долга перед банком нет.или хочется на халву? весь сыр бор из-за этого как я понимаю? mephala Повідомлень: 5130 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 13:09 Flamingo написав: MASolomko написав: Flamingo, могут.



А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона. Flamingo, могут.А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона.

Ну и ответят. Так как я написал. Делов-то . Если человек работал в банке - то должен знать как там могут изощряться в письмослагательствах. Как говорится - "на хитрую *опу всегда найдется кое-что с винтом" Ну и ответят. Так как я написал. Делов-то. Если человек работал в банке - то должен знать как там могут изощряться в письмослагательствах. Как говорится - "на хитрую *опу всегда найдется кое-что с винтом"

если бы я был работником банка куда пришел такой перец то просто ответил бы на письмо:

"ваша заява принята к рассмотрению. согласно регламента банка закрытие счета осуществляется в течении 45 дней если у вас не будет задолженности перед банком по истечении этого срока"



а потом когда он придет в суд что то доказать этой бумажкой - так у него же было 3 копейки долга от и не закрыли

а то что он хочет что бы банк следил за его задолженностью и присылал нарочитого на вороном коне - так извините не обязаны. если бы я был работником банка куда пришел такой перец то просто ответил бы на письмо:"ваша заява принята к рассмотрению. согласно регламента банка закрытие счета осуществляется в течении 45 дней если у вас не будет задолженности перед банком по истечении этого срока"а потом когда он придет в суд что то доказать этой бумажкой - так у него же было 3 копейки долга от и не закрылиа то что он хочет что бы банк следил за его задолженностью и присылал нарочитого на вороном коне - так извините не обязаны. mephala Повідомлень: 5130 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2789279027912792 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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