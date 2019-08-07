Flamingo, могут.
А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:37
Re: ТАСКОМБАНК
Flamingo, могут.
А вот ответ на текст в заявлении "Про результат розгляду цього звернення прошу повідомити мене шляхом відправлення відповіді поштою на вказану адресу" должны уведомить бесплатно согласно упомянутого закона.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:51
в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения?
еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых.
во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона:
"Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо."
ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 08 сер, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:59
Ну и ответят. Так как я написал. Делов-то . Если человек работал в банке - то должен знать как там могут изощряться в письмослагательствах. Как говорится - "на хитрую *опу всегда найдется кое-что с винтом"
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:00
а можно не по моему а дать ссылки на то где он писал?
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:01
ну так заплатите за справку что ваш счет закрыт и долга перед банком нет.
или хочется на халву? весь сыр бор из-за этого как я понимаю?
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:09
если бы я был работником банка куда пришел такой перец то просто ответил бы на письмо:
"ваша заява принята к рассмотрению. согласно регламента банка закрытие счета осуществляется в течении 45 дней если у вас не будет задолженности перед банком по истечении этого срока"
а потом когда он придет в суд что то доказать этой бумажкой - так у него же было 3 копейки долга от и не закрыли
а то что он хочет что бы банк следил за его задолженностью и присылал нарочитого на вороном коне - так извините не обязаны.
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