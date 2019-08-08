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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2791279227932794> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 175 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 32 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 175 Додано: Чет 08 сер, 2019 19:22 в чем радость закр-я счетов?

само отпадет v57 Повідомлень: 2215 З нами з: 14.03.10 Подякував: 83 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 19:30 mephala написав: посетитель написав: Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе. Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе.

в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения?

еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых.

во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона:

"Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо."

ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт. в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения?еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых.во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона:"Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо."ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт.



Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.



https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03



В Инструкции есть пункт 149:



149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].

Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.

У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно . Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утвержденаВ Инструкции есть149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.Банк закриває рахунок клієнта та Igneus Повідомлень: 138 З нами з: 29.08.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 72 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 19:36 v57 написав: в чем радость закр-я счетов?

само отпадет в чем радость закр-я счетов?само отпадет

Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось. Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3409 З нами з: 18.08.14 Подякував: 177 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 19:50 klug написав: v57 написав: в чем радость закр-я счетов?

само отпадет в чем радость закр-я счетов?само отпадет

Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось. Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось.

Сейчас такое редкость, чтоб в минус списывали. Сейчас такое редкость, чтоб в минус списывали. Bosstone Повідомлень: 1200 З нами з: 21.04.10 Подякував: 582 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 19:57 mephala написав: посетитель написав: Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе. Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе.

в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения?

еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых.

во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона:

"Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо."

ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт. в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения?еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых.во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона:"Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо."ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт.

Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.

А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было. Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5331 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:00 klug написав: v57 написав: в чем радость закр-я счетов?

само отпадет в чем радость закр-я счетов?само отпадет

Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось. Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось.



плач теоретиков

два десятка банкротств- моя практика плач теоретиковдва десятка банкротств- моя практика v57 Повідомлень: 2215 З нами з: 14.03.10 Подякував: 83 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:03 v57 написав: klug написав: v57 написав: в чем радость закр-я счетов?

само отпадет в чем радость закр-я счетов?само отпадет

Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось. Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось.



плач теоретиков

два десятка банкротств- моя практика плач теоретиковдва десятка банкротств- моя практика

До чого тут теоретики? Я вам навів реальний кейс. Те, що з вами чогось ще не сталось, зовсім не означає, що цього не може бути взагалі. До чого тут теоретики? Я вам навів реальний кейс. Те, що з вами чогось ще не сталось, зовсім не означає, що цього не може бути взагалі. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3409 З нами з: 18.08.14 Подякував: 177 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:07 ol_zy написав: mephala написав: посетитель написав: Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе. Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе.

в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения?

еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых.

во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона:

"Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо."

ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт. в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения?еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых.во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона:"Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо."ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт.

Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.

А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было. Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.

Закон Украины "Про звернення громадян" - это общий закон, который регулирует процедуру обращения за защитой права, которое не удалось урегулировать с помощью специального нормативно-правового акта, то есть в данном случае Инструкции НБУ.

Сначала нужно использовать процедуру по Инструкции НБУ. Если эта процедура была нарушена банком, то тогда жалоба руководству банка или НБУ на основании Закона Украины "Про звернення громадян". Закон Украины "Про звернення громадян" - это, который регулирует процедуру обращения за защитой права, которое не удалось урегулировать с помощью, то есть в данном случае Инструкции НБУ.Сначала нужно использовать процедуру по Инструкции НБУ. Если эта процедура была нарушена банком, то тогда жалоба руководству банка или НБУ на основании Закона Украины "Про звернення громадян". Igneus Повідомлень: 138 З нами з: 29.08.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:07 да я шо

закрівайте на здор. мне лень, нет сил и времени v57 Повідомлень: 2215 З нами з: 14.03.10 Подякував: 83 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:09 v57 написав: klug написав: v57 написав: в чем радость закр-я счетов?

само отпадет в чем радость закр-я счетов?само отпадет

Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось. Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось.



плач теоретиков

два десятка банкротств- моя практика плач теоретиковдва десятка банкротств- моя практика

вы уже 20 раз банкротили свои предприятия без закрытия счетов? Или вы про ВА? Хотя даже при ВА вам могут что-то донарисовать и вы потом долго будете доказывать, что не верблюд. вы уже 20 раз банкротили свои предприятия без закрытия счетов? Или вы про ВА? Хотя даже при ВА вам могут что-то донарисовать и вы потом долго будете доказывать, что не верблюд. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5331 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2791279227932794> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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