посетитель написав:Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе.
в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения? еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых. во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона: "Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо." ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт.
Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.
149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта]. Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку. У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку. Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно.
v57 написав:в чем радость закр-я счетов? само отпадет
Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось.
v57 написав:в чем радость закр-я счетов? само отпадет
Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось.
посетитель написав:Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе.
в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения? еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых. во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона: "Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо." ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт.
Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли. А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
v57 написав:в чем радость закр-я счетов? само отпадет
Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось.
плач теоретиков два десятка банкротств- моя практика
v57 написав:в чем радость закр-я счетов? само отпадет
Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось.
плач теоретиков два десятка банкротств- моя практика
До чого тут теоретики? Я вам навів реальний кейс. Те, що з вами чогось ще не сталось, зовсім не означає, що цього не може бути взагалі.
посетитель написав:Это не наши размышления.Есть закон про звернення громадян.Вот это заявление вполне попадает под него.В нем я прошу закрыть и известить.Внутренние процедуры банка могут быть какие угодно хоть вообще не закрывать, хоть клиент должен станцевать румбу в голом виде на столе.
в законе написано что они обязаны принять заявление к рассмотрению в течении месяца. где написано что они обязаны дать вам подтверждение вашего обращения? еще раз - обратитесь к юристам. они расскажут вам как подобное подтверждение получается. это во первых. во вторых я не совсем уверен что ваша заява подпадает под определение согласно закона: "Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо." ну и в третьих - в заявлении вы можете их попросить хоть на мостик стать. вопрос в том обязаны ли они это делать? я имею ввиду обязаны ли они вас извещать что счет закрыт.
Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли. А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.
Закон Украины "Про звернення громадян" - это общий закон, который регулирует процедуру обращения за защитой права, которое не удалось урегулировать с помощью специального нормативно-правового акта, то есть в данном случае Инструкции НБУ. Сначала нужно использовать процедуру по Инструкции НБУ. Если эта процедура была нарушена банком, то тогда жалоба руководству банка или НБУ на основании Закона Украины "Про звернення громадян".
v57 написав:в чем радость закр-я счетов? само отпадет
Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось.
плач теоретиков два десятка банкротств- моя практика
вы уже 20 раз банкротили свои предприятия без закрытия счетов? Или вы про ВА? Хотя даже при ВА вам могут что-то донарисовать и вы потом долго будете доказывать, что не верблюд.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7