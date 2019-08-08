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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2792279327942795>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:17

  Maksi2 написав:
  v57 написав:в чем радость закр-я счетов?
само отпадет

Тас не тот банк в котором само отпадет. Он как голубой друг, всегда хочет пристроится сзади. Так что не советую им доверять. :D

действительно у ТАС есть проблемы с квалиф. персонала. При закрытии той же Виики, оч. часто забывают закрыть все-все счета т.н. мультивалютной карты. Достаточно им напомнить :mrgreen: по телепону об этом через недельку-две
Востаннє редагувалось clientage в Чет 08 сер, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:17

  Igneus написав:
Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03

В Инструкции есть пункт 149:

149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].
Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.
У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно.

спс за инфу
но я читаю ее - и это все про текущий счет.
применима ли эта инструкция к карточным счетам?
так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:19

  klug написав:
  v57 написав:в чем радость закр-я счетов?
само отпадет

Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось.

потому и нужно закрывать все уходя из банка. и брать справку что все закрыто и долга нет. но это денег стоит.
а топистартер решил все это бесплатно сделать :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:21

  ol_zy написав:Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.
А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.

а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:27

mephala Можно почитать пункт 5.8. ДКБОФО
Довідка про закриття рахунку надається Банком Клієнту наступним чином:
- відправленням sms-повідомлення в день закриття Поточного рахунку з
використанням платіжної картки;
- відправленням довідки про закриття ПР/ПР з використанням ПК на електрону адресу Клієнта - у разі, якщо закриття ПР/ПР з використанням ПК було ініційовано Клієнтом за допомогою СДБО.
https://tascombank.ua/files/Typova_form ... osoby_.pdf
страница 61
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:33

  Bosstone написав:mephala Можно почитать пункт 5.8. ДКБОФО
Довідка про закриття рахунку надається Банком Клієнту наступним чином:
- відправленням sms-повідомлення в день закриття Поточного рахунку з
використанням платіжної картки;
- відправленням довідки про закриття ПР/ПР з використанням ПК на електрону адресу Клієнта - у разі, якщо закриття ПР/ПР з використанням ПК було ініційовано Клієнтом за допомогою СДБО.
https://tascombank.ua/files/Typova_form ... osoby_.pdf
страница 61

с таким информированием клиента он потом хрен что докажет в суде :mrgreen:
а вот бумажечку для суда - то ручку позолотите :mrgreen:

ЗЫ
кстати нашел там интересный пункт:
3.3.15.у випадку припинення дії ПК, виплатити залишок коштів по ПР з ПК готівкою або перераховувати його на інший рахунок згідно з письмовою заявою Клієнта, і закрити ПР з ПК не раніше ніж через 45 (сорок п’ять) календарних днів з моменту подачі заяви про закриття ПР з ПК та повернення всіх ПК

это выходит если хоть одну карту не вернуть даже просроченную то не закроют? может потому топик стартеру и не закрывают так как он карты зажал? :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:57

  mephala написав:
  ol_zy написав:Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.
А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.

а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников.

Не интересовался, но при требовании поставить отметку, пока еще никто не отказывал.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:14

  mephala написав:
  Igneus написав:
Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03

В Инструкции есть пункт 149:

149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].
Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.
У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно.

спс за инфу
но я читаю ее - и это все про текущий счет.
применима ли эта инструкция к карточным счетам?
так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки.

Применима. Карточный счет - это тот же текущий счет (поточный рахунок), только он используется со специальным платежным инструментом (картой).
А вообще по основному акту гражданского законодательства (Гражданскому кодексу Украины - статьи 1066 - 1076) это все - банковский счет (банківській рахунок).

Теперь о 45 днях. В пункте 149 Инструкции установлено такое:
"Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день.
Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку."

То есть, если денег на счету нет, то счет можно сразу закрывать.
Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.
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Igneus Наконец то, а то у некоторых уже пунктик на 45 днях.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:21

  mephala написав:
  Igneus написав:
Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03
...

спс за инфу
но я читаю ее - и это все про текущий счет.
применима ли эта инструкция к карточным счетам?
так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки.

А Вы саму инструкцию откройте и гляньте в глоссарии что такое "текущий счет". Если кратко - согласно данной инструкции карточные счета относятся к текущим
Flamingo
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