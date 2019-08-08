v57 написав:в чем радость закр-я счетов? само отпадет
Тас не тот банк в котором само отпадет. Он как голубой друг, всегда хочет пристроится сзади. Так что не советую им доверять.
действительно у ТАС есть проблемы с квалиф. персонала. При закрытии той же Виики, оч. часто забывают закрыть все-все счета т.н. мультивалютной карты. Достаточно им напомнить по телепону об этом через недельку-две
Востаннє редагувалось clientage в Чет 08 сер, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав: Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.
149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта]. Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку. У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку. Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно.
спс за инфу но я читаю ее - и это все про текущий счет. применима ли эта инструкция к карточным счетам? так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки.
v57 написав:в чем радость закр-я счетов? само отпадет
Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось.
потому и нужно закрывать все уходя из банка. и брать справку что все закрыто и долга нет. но это денег стоит. а топистартер решил все это бесплатно сделать
ol_zy написав:Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли. А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.
а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников.
mephala Можно почитать пункт 5.8. ДКБОФО Довідка про закриття рахунку надається Банком Клієнту наступним чином: - відправленням sms-повідомлення в день закриття Поточного рахунку з використанням платіжної картки; - відправленням довідки про закриття ПР/ПР з використанням ПК на електрону адресу Клієнта - у разі, якщо закриття ПР/ПР з використанням ПК було ініційовано Клієнтом за допомогою СДБО. https://tascombank.ua/files/Typova_form ... osoby_.pdf страница 61
Bosstone написав:mephala Можно почитать пункт 5.8. ДКБОФО Довідка про закриття рахунку надається Банком Клієнту наступним чином: - відправленням sms-повідомлення в день закриття Поточного рахунку з використанням платіжної картки; - відправленням довідки про закриття ПР/ПР з використанням ПК на електрону адресу Клієнта - у разі, якщо закриття ПР/ПР з використанням ПК було ініційовано Клієнтом за допомогою СДБО. https://tascombank.ua/files/Typova_form ... osoby_.pdf страница 61
с таким информированием клиента он потом хрен что докажет в суде а вот бумажечку для суда - то ручку позолотите
ЗЫ кстати нашел там интересный пункт: 3.3.15.у випадку припинення дії ПК, виплатити залишок коштів по ПР з ПК готівкою або перераховувати його на інший рахунок згідно з письмовою заявою Клієнта, і закрити ПР з ПК не раніше ніж через 45 (сорок п’ять) календарних днів з моменту подачі заяви про закриття ПР з ПК та повернення всіх ПК
это выходит если хоть одну карту не вернуть даже просроченную то не закроют? может потому топик стартеру и не закрывают так как он карты зажал?
ol_zy написав:Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли. А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.
а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников.
Не интересовался, но при требовании поставить отметку, пока еще никто не отказывал.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Igneus написав: Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.
149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта]. Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку. У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку. Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно.
спс за инфу но я читаю ее - и это все про текущий счет. применима ли эта инструкция к карточным счетам? так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки.
Применима. Карточный счет - это тот же текущий счет (поточный рахунок), только он используется со специальным платежным инструментом (картой). А вообще по основному акту гражданского законодательства (Гражданскому кодексу Украины - статьи 1066 - 1076) это все - банковский счет (банківській рахунок).
Теперь о 45 днях. В пункте 149 Инструкции установлено такое: "Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку."
То есть, если денег на счету нет, то счет можно сразу закрывать. Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.
Igneus написав: Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.