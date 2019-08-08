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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2792279327942795> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 175 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 32 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 175 Додано: Чет 08 сер, 2019 20:17 Maksi2 написав: v57 написав: в чем радость закр-я счетов?

само отпадет в чем радость закр-я счетов?само отпадет

Тас не тот банк в котором само отпадет. Он как голубой друг, всегда хочет пристроится сзади. Так что не советую им доверять. Тас не тот банк в котором само отпадет. Он как голубой друг, всегда хочет пристроится сзади. Так что не советую им доверять.

действительно у ТАС есть проблемы с квалиф. персонала. При закрытии той же Виики, оч. часто забывают закрыть все-все счета т.н. мультивалютной карты. Достаточно им напомнить по телепону об этом через недельку-две действительно у ТАС есть проблемы с квалиф. персонала. При закрытии той же Виики, оч. часто забывают закрыть все-все счета т.н. мультивалютной карты. Достаточно им напомнитьпо телепону об этом через недельку-две Востаннє редагувалось clientage в Чет 08 сер, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз. ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28849 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3340 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:17 Igneus написав:

Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.



https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03



В Инструкции есть пункт 149:



149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].

Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.

У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно . Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утвержденаВ Инструкции есть149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.Банк закриває рахунок клієнта та

спс за инфу

но я читаю ее - и это все про текущий счет.

применима ли эта инструкция к карточным счетам?

так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки. спс за инфуно я читаю ее - и это все про текущий счет.применима ли эта инструкция к карточным счетам?так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки. mephala Повідомлень: 5142 З нами з: 07.04.14 Подякував: 63 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:19 klug написав: v57 написав: в чем радость закр-я счетов?

само отпадет в чем радость закр-я счетов?само отпадет

Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось. Ви просто ще неляканий. Купа прецедентів, ось наприклад: ПУМБа роки 3 тому перевела клієнтів зі старих тарифів на "суперові" нові пакети зі щомісячною абонплатою. У купи людей рахунки, які 10 років безкоштовно висіли швидко пішли у мінус. Багато з таких "боржників" уже і забути встигли, що за Лумумба така, аж раптом дзвонить банк - гасіть борг. І це лише перше, що згадалось.

потому и нужно закрывать все уходя из банка. и брать справку что все закрыто и долга нет. но это денег стоит.

а топистартер решил все это бесплатно сделать потому и нужно закрывать все уходя из банка. и брать справку что все закрыто и долга нет. но это денег стоит.а топистартер решил все это бесплатно сделать mephala Повідомлень: 5142 З нами з: 07.04.14 Подякував: 63 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:21 ol_zy написав: Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.

А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было. Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.

а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников. а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников. mephala Повідомлень: 5142 З нами з: 07.04.14 Подякував: 63 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:27 mephala Можно почитать пункт 5.8. ДКБОФО

Довідка про закриття рахунку надається Банком Клієнту наступним чином:

- відправленням sms-повідомлення в день закриття Поточного рахунку з

використанням платіжної картки;

- відправленням довідки про закриття ПР/ПР з використанням ПК на електрону адресу Клієнта - у разі, якщо закриття ПР/ПР з використанням ПК було ініційовано Клієнтом за допомогою СДБО.

https://tascombank.ua/files/Typova_form ... osoby_.pdf

страница 61 Можно почитать пункт 5.8. ДКБОФОДовідка про закриття рахунку надається Банком Клієнту наступним чином:- відправленням sms-повідомлення в день закриття Поточного рахунку звикористанням платіжної картки;- відправленням довідки про закриття ПР/ПР з використанням ПК на електрону адресу Клієнта - у разі, якщо закриття ПР/ПР з використанням ПК було ініційовано Клієнтом за допомогою СДБО.страница 61 Bosstone Повідомлень: 1200 З нами з: 21.04.10 Подякував: 582 раз. Подякували: 115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:33 Bosstone написав: mephala Можно почитать пункт 5.8. ДКБОФО

Довідка про закриття рахунку надається Банком Клієнту наступним чином:

- відправленням sms-повідомлення в день закриття Поточного рахунку з

використанням платіжної картки;

- відправленням довідки про закриття ПР/ПР з використанням ПК на електрону адресу Клієнта - у разі, якщо закриття ПР/ПР з використанням ПК було ініційовано Клієнтом за допомогою СДБО.

https://tascombank.ua/files/Typova_form ... osoby_.pdf

страница 61 Можно почитать пункт 5.8. ДКБОФОДовідка про закриття рахунку надається Банком Клієнту наступним чином:- відправленням sms-повідомлення в день закриття Поточного рахунку звикористанням платіжної картки;- відправленням довідки про закриття ПР/ПР з використанням ПК на електрону адресу Клієнта - у разі, якщо закриття ПР/ПР з використанням ПК було ініційовано Клієнтом за допомогою СДБО.страница 61

с таким информированием клиента он потом хрен что докажет в суде

а вот бумажечку для суда - то ручку позолотите



ЗЫ

кстати нашел там интересный пункт:

3.3.15.у випадку припинення дії ПК, виплатити залишок коштів по ПР з ПК готівкою або перераховувати його на інший рахунок згідно з письмовою заявою Клієнта, і закрити ПР з ПК не раніше ніж через 45 (сорок п’ять) календарних днів з моменту подачі заяви про закриття ПР з ПК та повернення всіх ПК



это выходит если хоть одну карту не вернуть даже просроченную то не закроют? может потому топик стартеру и не закрывают так как он карты зажал? с таким информированием клиента он потом хрен что докажет в судеа вот бумажечку для суда - то ручку позолотитеЗЫкстати нашел там интересный пункт:3.3.15.у випадку припинення дії ПК, виплатити залишок коштів по ПР з ПК готівкою або перераховувати його на інший рахунок згідно з письмовою заявою Клієнта, і закрити ПР з ПК не раніше ніж через 45 (сорок п’ять) календарних днів з моменту подачі заяви про закриття ПР з ПК та повернення всіх ПКэто выходит если хоть одну карту не вернуть даже просроченную то не закроют? может потому топик стартеру и не закрывают так как он карты зажал? mephala Повідомлень: 5142 З нами з: 07.04.14 Подякував: 63 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:57 mephala написав: ol_zy написав: Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.

А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было. Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.

а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников. а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников.

Не интересовался, но при требовании поставить отметку, пока еще никто не отказывал. Не интересовался, но при требовании поставить отметку, пока еще никто не отказывал. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5332 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 21:14 mephala написав: Igneus написав:

Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.



https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03



В Инструкции есть пункт 149:



149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].

Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.

У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно . Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утвержденаВ Инструкции есть149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.Банк закриває рахунок клієнта та

спс за инфу

но я читаю ее - и это все про текущий счет.

применима ли эта инструкция к карточным счетам?

так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки. спс за инфуно я читаю ее - и это все про текущий счет.применима ли эта инструкция к карточным счетам?так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки.

Применима. Карточный счет - это тот же текущий счет (поточный рахунок), только он используется со специальным платежным инструментом (картой).

А вообще по основному акту гражданского законодательства (Гражданскому кодексу Украины - статьи 1066 - 1076) это все - банковский счет (банківській рахунок).



Теперь о 45 днях. В пункте 149 Инструкции установлено такое:

"Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день.

Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку."



То есть, если денег на счету нет, то счет можно сразу закрывать.

Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов. Применима.- это тот же текущий счет (поточный рахунок), только он используется соА вообще по основному акту гражданского законодательства (Гражданскому кодексу Украины - статьи 1066 - 1076) это все -Теперь о 45 днях. В пункте 149 Инструкции установлено такое:"Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день.Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власникаТо есть, если денег на счету нет, то счет можно сразу закрывать.Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов. Igneus Повідомлень: 141 З нами з: 29.08.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 21:15 Igneus Наконец то, а то у некоторых уже пунктик на 45 днях. Maksi2 Повідомлень: 64 З нами з: 18.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 21:21 mephala написав: Igneus написав:

Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.



https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03

... Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена...

спс за инфу

но я читаю ее - и это все про текущий счет.

применима ли эта инструкция к карточным счетам?

так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки. спс за инфуно я читаю ее - и это все про текущий счет.применима ли эта инструкция к карточным счетам?так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки.

А Вы саму инструкцию откройте и гляньте в глоссарии что такое "текущий счет". Если кратко - согласно данной инструкции карточные счета относятся к текущим А Вы саму инструкцию откройте и гляньте в глоссарии что такое "текущий счет". Если кратко - согласно данной инструкции карточные счета относятся к текущим Flamingo

Повідомлень: 2597 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2792279327942795> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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