mephala написав:если бы я был работником банка куда пришел такой перец то просто ответил бы на письмо: "ваша заява принята к рассмотрению. согласно регламента банка закрытие счета осуществляется в течении 45 дней если у вас не будет задолженности перед банком по истечении этого срока"
В упор не слышите меня??? я вам писал выше, что, в этом веселом и сказочном банке я написал заявление, о закрытии счета (без задолжности), прошло 60 дней, счет все еще открыт, на счету ноль.
mephala написав:а то что он хочет что бы банк следил за его задолженностью и присылал нарочитого на вороном коне - так извините не обязаны.
Обязаны обязаны и еще раз обязаны. Хватит полоскать из пустого в порожнее.
Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находят Да не истерите, хрен с ним, с тем счётом
Igneus написав:Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.
Не совсем так - насколько я помню 45 это вообще-то не имеет отнощения к НБУ - это требование МПС - поскольку ряд платежей по карте могут списаться в течении этого срока. Например при оплате где-нибудь далеко с использованием слипа - у меня такой случай был - списали через месяц с хвостиком.
ol_zy написав:Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли. А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.
а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников.
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348:
То есть эта Инструкция и для госструктур, и для частников
В пункте 2 последний абзац:
"На вимогу громадянина, який подав звернення до організації, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові."
Igneus написав:Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.
Не совсем так - насколько я помню 45 это вообще-то не имеет отнощения к НБУ - это требование МПС - поскольку ряд платежей по карте могут списаться в течении этого срока. Например при оплате где-нибудь далеко с использованием слипа - у меня такой случай был - списали через месяц с хвостиком.
А я и не писал, что 45 дней - это по Инструкции НБУ, поскольку там этого действительно нет. Но там указано, что после последней банковской операции. А поскольку такой операцией является, например, начисление процентов в конце месяца, ну, или списание средств, как Вы говорите, то для удобства и берется такой срок.
Faceless написав:Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находят
Бо решта терпить як покірні овечки?
Як не дивно, ні. Решта, що без істерик, і зустрічається з проблемами менше, і вирішує їх, якщо вони є, швидше й простіше. До того ж, значну частину дрібниць навіть за проблему не вважають і взагалі не заморочуються дурницями. Хто тут більше схожий на "овечку" - той, хто на порожньому місці знаходить проблеми й витрачає на то час і нерви, чи той, хто вважає дрібниці дрібницями?