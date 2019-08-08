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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2792279327942795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:22

Re: ТАСКОМБАНК

Maksi2 написав:
  mephala написав:если бы я был работником банка куда пришел такой перец то просто ответил бы на письмо:
"ваша заява принята к рассмотрению. согласно регламента банка закрытие счета осуществляется в течении 45 дней если у вас не будет задолженности перед банком по истечении этого срока"

В упор не слышите меня??? я вам писал выше, что, в этом веселом и сказочном банке я написал заявление, о закрытии счета (без задолжности), прошло 60 дней, счет все еще открыт, на счету ноль.
  mephala написав:а то что он хочет что бы банк следил за его задолженностью и присылал нарочитого на вороном коне - так извините не обязаны.

Обязаны обязаны и еще раз обязаны.
Хватит полоскать из пустого в порожнее.
Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находят :mrgreen:
Да не истерите, хрен с ним, с тем счётом
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:25

Re: ТАСКОМБАНК

  Igneus написав:Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.

Не совсем так - насколько я помню 45 это вообще-то не имеет отнощения к НБУ - это требование МПС - поскольку ряд платежей по карте могут списаться в течении этого срока. Например при оплате где-нибудь далеко с использованием слипа - у меня такой случай был - списали через месяц с хвостиком.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:40

  mephala написав:
  ol_zy написав:Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.
А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.

а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников.

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. № 348:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF

То есть эта Инструкция и для госструктур, и для частников :D

В пункте 2 последний абзац:

"На вимогу громадянина, який подав звернення до організації, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові."
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:45

  Flamingo написав:
  Igneus написав:Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.

Не совсем так - насколько я помню 45 это вообще-то не имеет отнощения к НБУ - это требование МПС - поскольку ряд платежей по карте могут списаться в течении этого срока. Например при оплате где-нибудь далеко с использованием слипа - у меня такой случай был - списали через месяц с хвостиком.

А я и не писал, что 45 дней - это по Инструкции НБУ, поскольку там этого действительно нет.
Но там указано, что после последней банковской операции. А поскольку такой операцией является, например, начисление процентов в конце месяца, ну, или списание средств, как Вы говорите, то для удобства и берется такой срок.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:48

  Faceless написав:Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находят :mrgreen:

Бо решта терпить як покірні овечки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 22:00

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  Faceless написав:Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находят :mrgreen:

Бо решта терпить як покірні овечки?

Як не дивно, ні. Решта, що без істерик, і зустрічається з проблемами менше, і вирішує їх, якщо вони є, швидше й простіше. До того ж, значну частину дрібниць навіть за проблему не вважають і взагалі не заморочуються дурницями.
Хто тут більше схожий на "овечку" - той, хто на порожньому місці знаходить проблеми й витрачає на то час і нерви, чи той, хто вважає дрібниці дрібницями?
Faceless
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