mephala написав:если бы я был работником банка куда пришел такой перец то просто ответил бы на письмо: "ваша заява принята к рассмотрению. согласно регламента банка закрытие счета осуществляется в течении 45 дней если у вас не будет задолженности перед банком по истечении этого срока"
В упор не слышите меня??? я вам писал выше, что, в этом веселом и сказочном банке я написал заявление, о закрытии счета (без задолжности), прошло 60 дней, счет все еще открыт, на счету ноль.
mephala написав:а то что он хочет что бы банк следил за его задолженностью и присылал нарочитого на вороном коне - так извините не обязаны.
Обязаны обязаны и еще раз обязаны. Хватит полоскать из пустого в порожнее.
Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находят Да не истерите, хрен с ним, с тем счётом
Igneus написав:Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.
Не совсем так - насколько я помню 45 это вообще-то не имеет отнощения к НБУ - это требование МПС - поскольку ряд платежей по карте могут списаться в течении этого срока. Например при оплате где-нибудь далеко с использованием слипа - у меня такой случай был - списали через месяц с хвостиком.
ol_zy написав:Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли. А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.
а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников.
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348:
То есть эта Инструкция и для госструктур, и для частников
В пункте 2 последний абзац:
"На вимогу громадянина, який подав звернення до організації, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові."
Igneus написав:Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.
Не совсем так - насколько я помню 45 это вообще-то не имеет отнощения к НБУ - это требование МПС - поскольку ряд платежей по карте могут списаться в течении этого срока. Например при оплате где-нибудь далеко с использованием слипа - у меня такой случай был - списали через месяц с хвостиком.
А я и не писал, что 45 дней - это по Инструкции НБУ, поскольку там этого действительно нет. Но там указано, что после последней банковской операции. А поскольку такой операцией является, например, начисление процентов в конце месяца, ну, или списание средств, как Вы говорите, то для удобства и берется такой срок.
Faceless написав:Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находят
Бо решта терпить як покірні овечки?
Як не дивно, ні. Решта, що без істерик, і зустрічається з проблемами менше, і вирішує їх, якщо вони є, швидше й простіше. До того ж, значну частину дрібниць навіть за проблему не вважають і взагалі не заморочуються дурницями. Хто тут більше схожий на "овечку" - той, хто на порожньому місці знаходить проблеми й витрачає на то час і нерви, чи той, хто вважає дрібниці дрібницями?
Igneus написав: Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.
149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта]. Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку. У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку. Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно.
спс за инфу но я читаю ее - и это все про текущий счет. применима ли эта инструкция к карточным счетам? так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки.
Применима. Карточный счет - это тот же текущий счет (поточный рахунок), только он используется со специальным платежным инструментом (картой). А вообще по основному акту гражданского законодательства (Гражданскому кодексу Украины - статьи 1066 - 1076) это все - банковский счет (банківській рахунок).
Теперь о 45 днях. В пункте 149 Инструкции установлено такое: "Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку."
То есть, если денег на счету нет, то счет можно сразу закрывать. Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.
как мне кажется ключевой фразой является "Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день" а банк как хочет так и трактует эту дату. какой там максимальный срок "всплытия" операций по картам?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 08 сер, 2019 22:21, всього редагувалось 1 раз.
инструкцию по деловодству где указано что обязаны зарегестрировать заяву и проставить штампик на копии нашли. единственно что не понятно - как найти в банке кто обязан их регистрировать. в инструкции написано что это специально обученный человек. сомневаюсь что любой менеджер в зале будет этим человеком. ИМХО это секретарь. ответственность несет за корректность деловедства директор.
то что должны выдать клиенту справку про закрытие счета бесплатно нашли тоже. правда не прописано кто и как должен выдать эту справку. т.е. абсолютно аморфное описание.
срок в течении какого банк может закрыть счет оказывается ЛЮБОЙ какой захочется банку так как в законе написано что после последней операции. а это уже кто как хочет так и .....