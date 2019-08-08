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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2793279427952796> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 175 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 32 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 175 Додано: Чет 08 сер, 2019 21:22 Re: ТАСКОМБАНК Maksi2 написав: mephala написав: если бы я был работником банка куда пришел такой перец то просто ответил бы на письмо:

"ваша заява принята к рассмотрению. согласно регламента банка закрытие счета осуществляется в течении 45 дней если у вас не будет задолженности перед банком по истечении этого срока" если бы я был работником банка куда пришел такой перец то просто ответил бы на письмо:"ваша заява принята к рассмотрению. согласно регламента банка закрытие счета осуществляется в течении 45 дней если у вас не будет задолженности перед банком по истечении этого срока"

В упор не слышите меня??? я вам писал выше, что, в этом веселом и сказочном банке я написал заявление, о закрытии счета (без задолжности), прошло 60 дней, счет все еще открыт, на счету ноль.

mephala написав: а то что он хочет что бы банк следил за его задолженностью и присылал нарочитого на вороном коне - так извините не обязаны. а то что он хочет что бы банк следил за его задолженностью и присылал нарочитого на вороном коне - так извините не обязаны.

Обязаны обязаны и еще раз обязаны.

Хватит полоскать из пустого в порожнее. В упор не слышите меня??? я вам писал выше, что, в этом веселом и сказочном банке я написал заявление, о закрытии счета (без задолжности), прошло 60 дней, счет все еще открыт, на счету ноль.Хватит полоскать из пустого в порожнее. Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находят

Да не истерите, хрен с ним, с тем счётом Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находятДа не истерите, хрен с ним, с тем счётом Faceless

Модератор Повідомлень: 25289 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1124 раз. Подякували: 5949 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 21:25 Re: ТАСКОМБАНК Igneus написав: Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов. Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.

Не совсем так - насколько я помню 45 это вообще-то не имеет отнощения к НБУ - это требование МПС - поскольку ряд платежей по карте могут списаться в течении этого срока. Например при оплате где-нибудь далеко с использованием слипа - у меня такой случай был - списали через месяц с хвостиком. Не совсем так - насколько я помню 45 это вообще-то не имеет отнощения к НБУ - это требование МПС - поскольку ряд платежей по карте могут списаться в течении этого срока. Например при оплате где-нибудь далеко с использованием слипа - у меня такой случай был - списали через месяц с хвостиком. Flamingo

Повідомлень: 2597 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 21:40 mephala написав: ol_zy написав: Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.

А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было. Заявление обязаны зарегистрировать и выдать копию с номером регистрации и подписью того, кто заверил. Или поставить отметку на вашем экземпляре заявления, если вы с копией пришли.А иначе они его порвут и выкинут и скажут, что так и было, точнее ничего не было.

а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников. а где эта обязанность прописана можете подсказать? причем не для госструктур а для частников.

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 1997 р. № 348:



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF



То есть эта Инструкция и для госструктур, и для частников



В пункте 2 последний абзац:



"На вимогу громадянина, який подав звернення до організації, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові." Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів Українивід 14 квітня 1997 р. № 348:То есть эта Инструкция и для госструктур, и для частниковВ пункте 2 последний абзац:"На вимогу громадянина, який подав звернення до організації, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові." Igneus Повідомлень: 143 З нами з: 29.08.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 74 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 21:45 Flamingo написав: Igneus написав: Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов. Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.

Не совсем так - насколько я помню 45 это вообще-то не имеет отнощения к НБУ - это требование МПС - поскольку ряд платежей по карте могут списаться в течении этого срока. Например при оплате где-нибудь далеко с использованием слипа - у меня такой случай был - списали через месяц с хвостиком. Не совсем так - насколько я помню 45 это вообще-то не имеет отнощения к НБУ - это требование МПС - поскольку ряд платежей по карте могут списаться в течении этого срока. Например при оплате где-нибудь далеко с использованием слипа - у меня такой случай был - списали через месяц с хвостиком.

А я и не писал, что 45 дней - это по Инструкции НБУ, поскольку там этого действительно нет.

Но там указано, что после последней банковской операции. А поскольку такой операцией является, например, начисление процентов в конце месяца, ну, или списание средств, как Вы говорите, то для удобства и берется такой срок. А я и не писал, что 45 дней - это по Инструкции НБУ, поскольку там этого действительно нет.Но там указано, что. А поскольку такой операцией является, например, начисление процентов в конце месяца, ну, или списание средств, как Вы говорите, то для удобства и берется такой срок. Igneus Повідомлень: 143 З нами з: 29.08.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 21:48 Faceless написав: Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находят Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находят

Бо решта терпить як покірні овечки? Бо решта терпить як покірні овечки? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3411 З нами з: 18.08.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 22:00 Re: ТАСКОМБАНК klug написав: Faceless написав: Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находят Вот сколько помню всяких проблемных, и, как правило, пустяковых ситуаций - они случаются практически всегда только с скандалистами-буквоедами. Будто их самих проблемы и находят

Бо решта терпить як покірні овечки? Бо решта терпить як покірні овечки?

Як не дивно, ні. Решта, що без істерик, і зустрічається з проблемами менше, і вирішує їх, якщо вони є, швидше й простіше. До того ж, значну частину дрібниць навіть за проблему не вважають і взагалі не заморочуються дурницями.

Хто тут більше схожий на "овечку" - той, хто на порожньому місці знаходить проблеми й витрачає на то час і нерви, чи той, хто вважає дрібниці дрібницями? Як не дивно, ні. Решта, що без істерик, і зустрічається з проблемами менше, і вирішує їх, якщо вони є, швидше й простіше. До того ж, значну частину дрібниць навіть за проблему не вважають і взагалі не заморочуються дурницями.Хто тут більше схожий на "овечку" - той, хто на порожньому місці знаходить проблеми й витрачає на то час і нерви, чи той, хто вважає дрібниці дрібницями? Faceless

Модератор Повідомлень: 25289 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1124 раз. Подякували: 5949 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 22:17 Igneus написав: mephala написав: Igneus написав:

Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утверждена Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.



https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03



В Инструкции есть пункт 149:



149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].

Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.

У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Банк закриває рахунок клієнта та видає клієнту довідку про закриття рахунку безкоштовно . Постановлением Правления НБУ от 12 ноября 2003 года № 492 ( в редакции его постановления от 1 апреля 2019 года № 56) утвержденаВ Инструкции есть149. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день. Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку.У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви, дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.Банк закриває рахунок клієнта та

спс за инфу

но я читаю ее - и это все про текущий счет.

применима ли эта инструкция к карточным счетам?

так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки. спс за инфуно я читаю ее - и это все про текущий счет.применима ли эта инструкция к карточным счетам?так как если читать эту инструкцию то там нигде нет речи про 45 дней о которых говорят банки.

Применима. Карточный счет - это тот же текущий счет (поточный рахунок), только он используется со специальным платежным инструментом (картой).

А вообще по основному акту гражданского законодательства (Гражданскому кодексу Украины - статьи 1066 - 1076) это все - банковский счет (банківській рахунок).



Теперь о 45 днях. В пункте 149 Инструкции установлено такое:

"Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день.

Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку."



То есть, если денег на счету нет, то счет можно сразу закрывать.

Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов. Применима.- это тот же текущий счет (поточный рахунок), только он используется соА вообще по основному акту гражданского законодательства (Гражданскому кодексу Украины - статьи 1066 - 1076) это все -Теперь о 45 днях. В пункте 149 Инструкции установлено такое:"Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день.Датою закриття поточного рахунку є день отримання банком заяви від клієнта, якщо на поточному рахунку власникаТо есть, если денег на счету нет, то счет можно сразу закрывать.Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.

как мне кажется ключевой фразой является "Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день"

а банк как хочет так и трактует эту дату. какой там максимальный срок "всплытия" операций по картам? как мне кажется ключевой фразой является "Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день"а банк как хочет так и трактует эту дату. какой там максимальный срок "всплытия" операций по картам? Востаннє редагувалось mephala в Чет 08 сер, 2019 22:21, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5146 З нами з: 07.04.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 22:18 баран хуже даже той же овечки v57 Повідомлень: 2215 З нами з: 14.03.10 Подякував: 83 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 22:22 Faceless написав: Хто тут більше схожий на "овечку" - той, хто на порожньому місці знаходить проблеми й витрачає на то час і нерви, чи той, хто вважає дрібниці дрібницями? Хто тут більше схожий на "овечку" - той, хто на порожньому місці знаходить проблеми й витрачає на то час і нерви, чи той, хто вважає дрібниці дрібницями?

То, хто беззаперечно йде на заклання чи той, хто бореться за власні інтереси? Виглядає, як риторичне питання. Маєте сумніви? То, хто беззаперечно йде на заклання чи той, хто бореться за власні інтереси? Виглядає, як риторичне питання. Маєте сумніви? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3411 З нами з: 18.08.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 22:43 Re: ТАСКОМБАНК ИТОГО



инструкцию по деловодству где указано что обязаны зарегестрировать заяву и проставить штампик на копии нашли.

единственно что не понятно - как найти в банке кто обязан их регистрировать.

в инструкции написано что это специально обученный человек. сомневаюсь что любой менеджер в зале будет этим человеком. ИМХО это секретарь. ответственность несет за корректность деловедства директор.



то что должны выдать клиенту справку про закрытие счета бесплатно нашли тоже.

правда не прописано кто и как должен выдать эту справку. т.е. абсолютно аморфное описание.





срок в течении какого банк может закрыть счет оказывается ЛЮБОЙ какой захочется банку так как в законе написано что после последней операции. а это уже кто как хочет так и ..... mephala Повідомлень: 5146 З нами з: 07.04.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2793279427952796> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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