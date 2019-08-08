До редактирования там Вами было выражено сомнение об идентичности текущего и карточного счета по Инструкции НБУ № 492.
Действительно, в старой редакции Инструкции было прямо установлено, что карточный счет - это текущий счет:
Но потом начали внедряться электронные платежные средства и для них сделали отдельную Инструкцию:
В Разделе III этой инструкции обратите внимание на пункт 3:
3. Емітент визначає у внутрішньобанківських правилах та в договорах порядок кредитування користувачів у межах обраної кредитної платіжної схеми відповідно до вимог законодавства України.
Банк зобов'язаний після виконання взаємних зобов'язань або в разі розірвання чи закінчення терміну дії договору на вимогу користувача видати йому безкоштовно довідку про повернення електронного платіжного засобу, крім випадків передавання його користувачу у власність, кредиту та процентів за користування ним.
Банк має право не видавати користувачу довідку, якщо з ним був укладений додатковий договір, один примірник якого надано користувачу, у якому викладені умови припинення дії основного договору (кредитного договору) та виконання взаємних зобов'язань щодо підтвердження повернення користувачем кредиту і процентів за користування ним, електронного платіжного засобу, якщо він не передавався користувачу у власність.
Заметьте, обе Инструкции приняты на основании, в том числе, Закона України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні":
Итак, пункт 1.27 статьи 1 этого Закона:
1.27) платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;
А теперь обратите внимание на пункт 7.1 статьи 7 этого Закона:
7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу) та кореспондентські рахунки.
То есть, карточных счетов по этому закону нет, и далее в определениях счетов в этом пункте карточных счетов также нет!
Таким образом, так называемый "карточный счет" - это на самом деле текущий счет, который используется с картой.
Ну, а насчет срока закрытия, то по Инструкции № 492, если остатка средств на счете не было, то это день подачи клиентом заявления о закрытии счета в операционный час, а если средства были,то на следующий рабочий день после последней банковской операции, а именно [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].
Наконец, у меня в ПУМБе такое случилось, что подал заявление о закрытии счета под депозитную карту, а через год решил проверить - закрыли ли счет.
Так вот через год не нашли даже следов заявления и закрывали повторно