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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2793279427952796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:06

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:как мне кажется ключевой фразой является "Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день"
а банк как хочет так и трактует эту дату. какой там максимальный срок "всплытия" операций по картам?

До редактирования там Вами было выражено сомнение об идентичности текущего и карточного счета по Инструкции НБУ № 492.
Действительно, в старой редакции Инструкции было прямо установлено, что карточный счет - это текущий счет:

https://www.bank.gov.ua/control/uk/publ ... Title=true

Но потом начали внедряться электронные платежные средства и для них сделали отдельную Инструкцию:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v07 ... 1&text=45+

В Разделе III этой инструкции обратите внимание на пункт 3:

3. Емітент визначає у внутрішньобанківських правилах та в договорах порядок кредитування користувачів у межах обраної кредитної платіжної схеми відповідно до вимог законодавства України.
Банк зобов'язаний після виконання взаємних зобов'язань або в разі розірвання чи закінчення терміну дії договору на вимогу користувача видати йому безкоштовно довідку про повернення електронного платіжного засобу, крім випадків передавання його користувачу у власність, кредиту та процентів за користування ним.
Банк має право не видавати користувачу довідку, якщо з ним був укладений додатковий договір, один примірник якого надано користувачу, у якому викладені умови припинення дії основного договору (кредитного договору) та виконання взаємних зобов'язань щодо підтвердження повернення користувачем кредиту і процентів за користування ним, електронного платіжного засобу, якщо він не передавався користувачу у власність.

Заметьте, обе Инструкции приняты на основании, в том числе, Закона України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні":

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234 ... %F0%F2#w11

Итак, пункт 1.27 статьи 1 этого Закона:

1.27) платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;

А теперь обратите внимание на пункт 7.1 статьи 7 этого Закона:

7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу) та кореспондентські рахунки.

То есть, карточных счетов по этому закону нет, и далее в определениях счетов в этом пункте карточных счетов также нет!

Таким образом, так называемый "карточный счет" - это на самом деле текущий счет, который используется с картой.

Ну, а насчет срока закрытия, то по Инструкции № 492, если остатка средств на счете не было, то это день подачи клиентом заявления о закрытии счета в операционный час, а если средства были,то на следующий рабочий день после последней банковской операции, а именно [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].

Наконец, у меня в ПУМБе такое случилось, что подал заявление о закрытии счета под депозитную карту, а через год решил проверить - закрыли ли счет.
Так вот через год не нашли даже следов заявления и закрывали повторно :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:18

  mephala написав:ИТОГО

инструкцию по деловодству где указано что обязаны зарегестрировать заяву и проставить штампик на копии нашли.
единственно что не понятно - как найти в банке кто обязан их регистрировать.
в инструкции написано что это специально обученный человек. сомневаюсь что любой менеджер в зале будет этим человеком. ИМХО это секретарь. ответственность несет за корректность деловедства директор.

то что должны выдать клиенту справку про закрытие счета бесплатно нашли тоже.
правда не прописано кто и как должен выдать эту справку. т.е. абсолютно аморфное описание.


срок в течении какого банк может закрыть счет оказывается ЛЮБОЙ какой захочется банку так как в законе написано что после последней операции. а это уже кто как хочет так и .....

Если это главный офис банка, то это должен быть специальный отдел (деловодства или документообращения, или просто канцелярия).
В главном офисе ВТБ, например, была специальная комната, куда по вызову приходила делопроизводитель и регистрировала обращения. В отделениях должно быть определено инструкцией по банку, кто регистрацию должен делать. Во всяком случае, руководитель отделения должен это знать.
Ну, а насчет срока, если в этом проблема, то требуйте выписку о последней операции по счету и из этого нужно исходить.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:35

  Igneus написав:Ну, а насчет срока, если в этом проблема, то требуйте выписку о последней операции по счету и из этого нужно исходить.

какой максимальный срок "всплытия" операций по картам?
например чел накуралесил в отеле и тот ему через неделю виставил сумму за ущерб.
что будет если банк закроет челу счет как раз перед этим?
или еще какие операции что проводятся долго.

ну и пункт у таса что нужно сдавать карты тоже так ниче.
mephala
 
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