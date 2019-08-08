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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2793279427952796 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 175 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 32 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 175 Додано: Чет 08 сер, 2019 23:06 Re: ТАСКОМБАНК mephala написав: как мне кажется ключевой фразой является "Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день"

а банк как хочет так и трактует эту дату. какой там максимальный срок "всплытия" операций по картам? как мне кажется ключевой фразой является "Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день"а банк как хочет так и трактует эту дату. какой там максимальный срок "всплытия" операций по картам?

До редактирования там Вами было выражено сомнение об идентичности текущего и карточного счета по Инструкции НБУ № 492.

Действительно, в старой редакции Инструкции было прямо установлено, что карточный счет - это текущий счет:



https://www.bank.gov.ua/control/uk/publ ... Title=true



Но потом начали внедряться электронные платежные средства и для них сделали отдельную Инструкцию:



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v07 ... 1&text=45+



В Разделе III этой инструкции обратите внимание на пункт 3:



3. Емітент визначає у внутрішньобанківських правилах та в договорах порядок кредитування користувачів у межах обраної кредитної платіжної схеми відповідно до вимог законодавства України.

Банк зобов'язаний після виконання взаємних зобов'язань або в разі розірвання чи закінчення терміну дії договору на вимогу користувача видати йому безкоштовно довідку про повернення електронного платіжного засобу , крім випадків передавання його користувачу у власність, кредиту та процентів за користування ним.

Банк має право не видавати користувачу довідку, якщо з ним був укладений додатковий договір, один примірник якого надано користувачу, у якому викладені умови припинення дії основного договору (кредитного договору) та виконання взаємних зобов'язань щодо підтвердження повернення користувачем кредиту і процентів за користування ним, електронного платіжного засобу, якщо він не передавався користувачу у власність.



Заметьте, обе Инструкции приняты на основании, в том числе, Закона України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні":



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234 ... %F0%F2#w11



Итак, пункт 1.27 статьи 1 этого Закона:



1.27) платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;



А теперь обратите внимание на пункт 7.1 статьи 7 этого Закона:



7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу) та кореспондентські рахунки.



То есть, карточных счетов по этому закону нет, и далее в определениях счетов в этом пункте карточных счетов также нет!



Таким образом, так называемый "карточный счет" - это на самом деле текущий счет, который используется с картой.



Ну, а насчет срока закрытия, то по Инструкции № 492, если остатка средств на счете не было, то это день подачи клиентом заявления о закрытии счета в операционный час, а если средства были,то на следующий рабочий день после последней банковской операции, а именно [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].



Наконец, у меня в ПУМБе такое случилось, что подал заявление о закрытии счета под депозитную карту, а через год решил проверить - закрыли ли счет.

Так вот через год не нашли даже следов заявления и закрывали повторно До редактирования там Вами было выражено сомнение об идентичности текущего и карточного счета по Инструкции НБУ № 492.Действительно, в старой редакции Инструкции было прямо установлено, что карточный счет - это текущий счет:Но потом начали внедряться электронные платежные средства и для них сделали отдельную Инструкцию:В Разделе III этой инструкции обратите внимание на пункт 3:3. Емітент визначає у внутрішньобанківських правилах та в договорах порядок кредитування користувачів у межах обраної кредитної платіжної схеми відповідно до вимог законодавства України.Банк зобов'язаний після виконання взаємних зобов'язань або в разі розірвання чи закінчення терміну дії договоруБанк має право, якщо з ним був укладений додатковий договір, один примірник якого надано користувачу, у якому викладеніЗаметьте, обе Инструкции приняты на основании, в том числе, Закона України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні":Итак, пункт 1.27 статьи 1 этого Закона:1.27)- електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рабо зз метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;А теперь обратите внимание на пункт 7.1 статьи 7 этого Закона:7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтамтаТо есть, карточных счетов по этому закону нет, и далее в определениях счетов в этом пунктетакже нет!Таким образом, так называемый "карточный счет" - это на самом деле текущий счет, который используется с картой.Ну, а насчет срока закрытия, то по Инструкции № 492, если остатка средств на счете не было, то это день подачи клиентом заявления о закрытии счета в операционный час, а если средства были,то на следующий рабочий день после последней банковской операции, а именно [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].Наконец, у меня в ПУМБе такое случилось, что подал заявление о закрытии счета под депозитную карту, а через год решил проверить - закрыли ли счет.Так вот через год не нашли даже следов заявления и закрывали повторно Igneus Повідомлень: 143 З нами з: 29.08.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 23:18 mephala написав: ИТОГО



инструкцию по деловодству где указано что обязаны зарегестрировать заяву и проставить штампик на копии нашли.

единственно что не понятно - как найти в банке кто обязан их регистрировать.

в инструкции написано что это специально обученный человек. сомневаюсь что любой менеджер в зале будет этим человеком. ИМХО это секретарь. ответственность несет за корректность деловедства директор.



то что должны выдать клиенту справку про закрытие счета бесплатно нашли тоже.

правда не прописано кто и как должен выдать эту справку. т.е. абсолютно аморфное описание.





срок в течении какого банк может закрыть счет оказывается ЛЮБОЙ какой захочется банку так как в законе написано что после последней операции. а это уже кто как хочет так и ..... инструкцию по деловодству где указано что обязаны зарегестрировать заяву и проставить штампик на копии нашли.единственно что не понятно - как найти в банке кто обязан их регистрировать.в инструкции написано что это специально обученный человек. сомневаюсь что любой менеджер в зале будет этим человеком. ИМХО это секретарь. ответственность несет за корректность деловедства директор.то что должны выдать клиенту справку про закрытие счета бесплатно нашли тоже.правда не прописано кто и как должен выдать эту справку. т.е. абсолютно аморфное описание.срок в течении какого банк может закрыть счет оказывается ЛЮБОЙ какой захочется банку так как в законе написано что после последней операции. а это уже кто как хочет так и .....

Если это главный офис банка, то это должен быть специальный отдел (деловодства или документообращения, или просто канцелярия).

В главном офисе ВТБ, например, была специальная комната, куда по вызову приходила делопроизводитель и регистрировала обращения. В отделениях должно быть определено инструкцией по банку, кто регистрацию должен делать. Во всяком случае, руководитель отделения должен это знать.

Ну, а насчет срока, если в этом проблема, то требуйте выписку о последней операции по счету и из этого нужно исходить. Если это главный офис банка, то это должен быть специальный отдел (деловодства или документообращения, или просто канцелярия).В главном офисе ВТБ, например, была специальная комната, куда по вызову приходила делопроизводитель и регистрировала обращения. В отделениях должно быть определено инструкцией по банку, кто регистрацию должен делать. Во всяком случае, руководитель отделения должен это знать.Ну, а насчет срока, если в этом проблема, то требуйте выписку о последней операции по счету и из этого нужно исходить. Igneus Повідомлень: 143 З нами з: 29.08.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 23:35 Igneus написав: Ну, а насчет срока, если в этом проблема, то требуйте выписку о последней операции по счету и из этого нужно исходить. Ну, а насчет срока, если в этом проблема, то требуйте выписку о последней операции по счету и из этого нужно исходить.

какой максимальный срок "всплытия" операций по картам?

например чел накуралесил в отеле и тот ему через неделю виставил сумму за ущерб.

что будет если банк закроет челу счет как раз перед этим?

или еще какие операции что проводятся долго.



ну и пункт у таса что нужно сдавать карты тоже так ниче. какой максимальный срок "всплытия" операций по картам?например чел накуралесил в отеле и тот ему через неделю виставил сумму за ущерб.что будет если банк закроет челу счет как раз перед этим?или еще какие операции что проводятся долго.ну и пункт у таса что нужно сдавать карты тоже так ниче. mephala Повідомлень: 5146 З нами з: 07.04.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2793279427952796 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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