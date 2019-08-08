mephala написав:как мне кажется ключевой фразой является "Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день" а банк как хочет так и трактует эту дату. какой там максимальный срок "всплытия" операций по картам?
До редактирования там Вами было выражено сомнение об идентичности текущего и карточного счета по Инструкции НБУ № 492. Действительно, в старой редакции Инструкции было прямо установлено, что карточный счет - это текущий счет:
В Разделе III этой инструкции обратите внимание на пункт 3:
3. Емітент визначає у внутрішньобанківських правилах та в договорах порядок кредитування користувачів у межах обраної кредитної платіжної схеми відповідно до вимог законодавства України. Банк зобов'язаний після виконання взаємних зобов'язань або в разі розірвання чи закінчення терміну дії договору на вимогу користувача видати йому безкоштовно довідку про повернення електронного платіжного засобу, крім випадків передавання його користувачу у власність, кредиту та процентів за користування ним. Банк має право не видавати користувачу довідку, якщо з ним був укладений додатковий договір, один примірник якого надано користувачу, у якому викладені умови припинення дії основного договору (кредитного договору) та виконання взаємних зобов'язань щодо підтвердження повернення користувачем кредиту і процентів за користування ним, електронного платіжного засобу, якщо він не передавався користувачу у власність.
Заметьте, обе Инструкции приняты на основании, в том числе, Закона України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні":
1.27) платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;
А теперь обратите внимание на пункт 7.1 статьи 7 этого Закона:
7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу) та кореспондентські рахунки.
То есть, карточных счетов по этому закону нет, и далее в определениях счетов в этом пункте карточных счетов также нет!
Таким образом, так называемый "карточный счет" - это на самом деле текущий счет, который используется с картой.
Ну, а насчет срока закрытия, то по Инструкции № 492, если остатка средств на счете не было, то это день подачи клиентом заявления о закрытии счета в операционный час, а если средства были,то на следующий рабочий день после последней банковской операции, а именно [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта].
Наконец, у меня в ПУМБе такое случилось, что подал заявление о закрытии счета под депозитную карту, а через год решил проверить - закрыли ли счет. Так вот через год не нашли даже следов заявления и закрывали повторно
инструкцию по деловодству где указано что обязаны зарегестрировать заяву и проставить штампик на копии нашли. единственно что не понятно - как найти в банке кто обязан их регистрировать. в инструкции написано что это специально обученный человек. сомневаюсь что любой менеджер в зале будет этим человеком. ИМХО это секретарь. ответственность несет за корректность деловедства директор.
то что должны выдать клиенту справку про закрытие счета бесплатно нашли тоже. правда не прописано кто и как должен выдать эту справку. т.е. абсолютно аморфное описание.
срок в течении какого банк может закрыть счет оказывается ЛЮБОЙ какой захочется банку так как в законе написано что после последней операции. а это уже кто как хочет так и .....
Если это главный офис банка, то это должен быть специальный отдел (деловодства или документообращения, или просто канцелярия). В главном офисе ВТБ, например, была специальная комната, куда по вызову приходила делопроизводитель и регистрировала обращения. В отделениях должно быть определено инструкцией по банку, кто регистрацию должен делать. Во всяком случае, руководитель отделения должен это знать. Ну, а насчет срока, если в этом проблема, то требуйте выписку о последней операции по счету и из этого нужно исходить.
Igneus написав:Ну, а насчет срока, если в этом проблема, то требуйте выписку о последней операции по счету и из этого нужно исходить.
какой максимальный срок "всплытия" операций по картам? например чел накуралесил в отеле и тот ему через неделю виставил сумму за ущерб. что будет если банк закроет челу счет как раз перед этим? или еще какие операции что проводятся долго.
ну и пункт у таса что нужно сдавать карты тоже так ниче.
Igneus написав:Ну, а насчет срока, если в этом проблема, то требуйте выписку о последней операции по счету и из этого нужно исходить.
какой максимальный срок "всплытия" операций по картам? например чел накуралесил в отеле и тот ему через неделю виставил сумму за ущерб. что будет если банк закроет челу счет как раз перед этим? или еще какие операции что проводятся долго.
ну и пункт у таса что нужно сдавать карты тоже так ниче.
Боюсь, что Faceless может наказать за оффтоп Там выше Flamingo правильно написал, что срок всплытия операций по картам зависит еще от МПС. Что касается ущерба отелю, то карты к ущербу прямого отношения не имеют. Если это заграничный отель, то там, например, может быть договор туриста с туроператором, и этого туриста "достанет" туроператор на родине для окончательного рассчета независимо от состояния карты. Тем более, что турист может приехать в отель с наличными и карта тут вообще не причем. Ну, а если банк закроет счет, то это не означает списание долга, если тот всплывет и будет документально доказан. Там будет списание в порядке регресса и до крайнего, который нанес ущерб, думаю, доберутся.
Igneus написав:Но если там был остаток, то на него насчитываются проценты в конце месяца. Поэтому 45 дней - это по внутрибанковским правилам, чтобы закрыть счет после последней операции, которой будет начисление процентов.
Не совсем так - насколько я помню 45 это вообще-то не имеет отнощения к НБУ - это требование МПС - поскольку ряд платежей по карте могут списаться в течении этого срока. Например при оплате где-нибудь далеко с использованием слипа - у меня такой случай был - списали через месяц с хвостиком.
А я и не писал, что 45 дней - это по Инструкции НБУ, поскольку там этого действительно нет. Но там указано, что после последней банковской операции. А поскольку такой операцией является, например, начисление процентов в конце месяца, ну, или списание средств, как Вы говорите, то для удобства и берется такой срок.
Удобство тут вовсе не при чем. Норма 45 дней на проведение платежа прописана МПС. Поскольку в момент закрытия картсчета по идее должна быть изъята и уничтожена карта, которая теоретически может быть использована чуть раньше в этот же день для оплаты чего либо, то с этого момента начинает отсчитываться 45 дней срок, когда опять таки теоретически может пройти последний платеж. По текущим счетам, к которым не оформляется карта - такого требования нету и они могут закрываться сразу
Igneus написав:Ну, а насчет срока, если в этом проблема, то требуйте выписку о последней операции по счету и из этого нужно исходить.
какой максимальный срок "всплытия" операций по картам? например чел накуралесил в отеле и тот ему через неделю виставил сумму за ущерб. что будет если банк закроет челу счет как раз перед этим? или еще какие операции что проводятся долго.
Если вы про Мото платежи - то они могут быть проведены даже по закрытому счету - прецеденты были.
Igneus написав:Ну, а насчет срока, если в этом проблема, то требуйте выписку о последней операции по счету и из этого нужно исходить.
какой максимальный срок "всплытия" операций по картам? например чел накуралесил в отеле и тот ему через неделю виставил сумму за ущерб. что будет если банк закроет челу счет как раз перед этим? или еще какие операции что проводятся долго.
Если вы про Мото платежи - то они могут быть проведены даже по закрытому счету - прецеденты были.
да. именно про них я говорил. а кто тогда их гасит если чел закрыл счета и ушел из банка? и по поводу 45 дней. если оплата сделана офлайн и терминал не синхронизировался с базой мпс то этого платежа никто же не видит? я правильно понимаю? и если правильно - то какой максимальный срок у торгаша на синхронизацию?