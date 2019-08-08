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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:01
mephala написав:
и по поводу 45 дней. если оплата сделана офлайн и терминал не синхронизировался с базой мпс то этого платежа никто же не видит? я правильно понимаю?
и если правильно - то какой максимальный срок у торгаша на синхронизацию?
Кроме офлайновых терминалов есть еще слипы (в ЛА да и наверное в США тоже их все еще используют). Их вообще нигде не видно пока их в банк не принесет владелец торговой точки. Вот на все действия по предъявлению всего что он-лайн с учетом документооборота дается 45 календарных дней. Сроки предъявления слипов в банк и "разгрузки" офлайновых терминов обычно оговариваются с банком, обслуживающим "точку".
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:07
Flamingo
Последний раз сталкивался с импринтером в 2012 в Непале. Неужели в они до сих пор сохранились в Штатах?
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Amid
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:46
Amid написав:Flamingo
Последний раз сталкивался с импринтером в 2012 в Непале. Неужели в они до сих пор сохранились в Штатах?
Ну я в штатах не был, а вот на Ямайке довелось полтора года назад столкнуться. Их используют либо где нет устойчивой связи, либо к примеру агенты туркомпаний, которые ходят по отелям и предлагают всякие поездки по острову. Это проще чем тягать с собой терминал и надеяться на то что на месте будет нормальная связь
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:34
Оформил карточку Б5.
Дали лимит в 1000грн. Но при этом еще оформили "Страхование жизни владельцев кредитных карточек".
Те привилегии, что описывают на сайте банка съест плата за страхову.
Чую что я попал куда-то не туда.
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vpchelko
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:41
vpchelko написав:
Оформил карточку Б5.
Дали лимит в 1000грн. Но при этом еще оформили "Страхование жизни владельцев кредитных карточек".
Те привилегии, что описывают на сайте банка съест плата за страхову.
Чую что я попал куда-то не туда.
Зачем страховку оформляли? Если вам ее впарили - то идите в отделение и отключите
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:44
Stringer написав:
Зачем страховку оформляли? Если вам ее впарили - то идите в отделение и отключите
Ну похоже на то, что "впарили".
Обязательно ли идти в то же самое отделение?
И вообще если задуматся, то с таким лимитом я могу оформить депо в банке на сумму лимита, что-бы гарантировать банку возврат средств.
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vpchelko
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