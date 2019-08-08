RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2794279527962797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:01

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:и по поводу 45 дней. если оплата сделана офлайн и терминал не синхронизировался с базой мпс то этого платежа никто же не видит? я правильно понимаю?
и если правильно - то какой максимальный срок у торгаша на синхронизацию?

Кроме офлайновых терминалов есть еще слипы (в ЛА да и наверное в США тоже их все еще используют). Их вообще нигде не видно пока их в банк не принесет владелец торговой точки. Вот на все действия по предъявлению всего что он-лайн с учетом документооборота дается 45 календарных дней. Сроки предъявления слипов в банк и "разгрузки" офлайновых терминов обычно оговариваются с банком, обслуживающим "точку".
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2603
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:07

Flamingo
Последний раз сталкивался с импринтером в 2012 в Непале. Неужели в они до сих пор сохранились в Штатах?
Amid
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 12.06.08
Подякував: 106 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:46

  Amid написав:Flamingo
Последний раз сталкивался с импринтером в 2012 в Непале. Неужели в они до сих пор сохранились в Штатах?

Ну я в штатах не был, а вот на Ямайке довелось полтора года назад столкнуться. Их используют либо где нет устойчивой связи, либо к примеру агенты туркомпаний, которые ходят по отелям и предлагают всякие поездки по острову. Это проще чем тягать с собой терминал и надеяться на то что на месте будет нормальная связь
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2603
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:34

Re: ТАСКОМБАНК

Оформил карточку Б5.
Дали лимит в 1000грн. Но при этом еще оформили "Страхование жизни владельцев кредитных карточек".
Те привилегии, что описывают на сайте банка съест плата за страхову.

Чую что я попал куда-то не туда.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:41

  vpchelko написав:Оформил карточку Б5.
Дали лимит в 1000грн. Но при этом еще оформили "Страхование жизни владельцев кредитных карточек".
Те привилегии, что описывают на сайте банка съест плата за страхову.

Чую что я попал куда-то не туда.

Зачем страховку оформляли? Если вам ее впарили - то идите в отделение и отключите
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9646
З нами з: 23.01.13
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2794279527962797
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Скупердяй, klug, KVV, liliya_logical, Stringer, Vorlon, Витамин, Нова і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.