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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2794279527962797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:01

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:и по поводу 45 дней. если оплата сделана офлайн и терминал не синхронизировался с базой мпс то этого платежа никто же не видит? я правильно понимаю?
и если правильно - то какой максимальный срок у торгаша на синхронизацию?

Кроме офлайновых терминалов есть еще слипы (в ЛА да и наверное в США тоже их все еще используют). Их вообще нигде не видно пока их в банк не принесет владелец торговой точки. Вот на все действия по предъявлению всего что он-лайн с учетом документооборота дается 45 календарных дней. Сроки предъявления слипов в банк и "разгрузки" офлайновых терминов обычно оговариваются с банком, обслуживающим "точку".
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:07

Flamingo
Последний раз сталкивался с импринтером в 2012 в Непале. Неужели в они до сих пор сохранились в Штатах?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:46

  Amid написав:Flamingo
Последний раз сталкивался с импринтером в 2012 в Непале. Неужели в они до сих пор сохранились в Штатах?

Ну я в штатах не был, а вот на Ямайке довелось полтора года назад столкнуться. Их используют либо где нет устойчивой связи, либо к примеру агенты туркомпаний, которые ходят по отелям и предлагают всякие поездки по острову. Это проще чем тягать с собой терминал и надеяться на то что на месте будет нормальная связь
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:34

Re: ТАСКОМБАНК

Оформил карточку Б5.
Дали лимит в 1000грн. Но при этом еще оформили "Страхование жизни владельцев кредитных карточек".
Те привилегии, что описывают на сайте банка съест плата за страхову.

Чую что я попал куда-то не туда.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:41

  vpchelko написав:Оформил карточку Б5.
Дали лимит в 1000грн. Но при этом еще оформили "Страхование жизни владельцев кредитных карточек".
Те привилегии, что описывают на сайте банка съест плата за страхову.

Чую что я попал куда-то не туда.

Зачем страховку оформляли? Если вам ее впарили - то идите в отделение и отключите
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:44

  Stringer написав:Зачем страховку оформляли? Если вам ее впарили - то идите в отделение и отключите

Ну похоже на то, что "впарили".
Обязательно ли идти в то же самое отделение?

И вообще если задуматся, то с таким лимитом я могу оформить депо в банке на сумму лимита, что-бы гарантировать банку возврат средств.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:01

  vpchelko написав:Оформил карточку Б5.
Дали лимит в 1000грн. Но при этом еще оформили "Страхование жизни владельцев кредитных карточек".
Те привилегии, что описывают на сайте банка съест плата за страхову.

Чую что я попал куда-то не туда.

От страховок отказываемся сразу...И не забывает о кешбеке 50 грн при открытии Б5
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:43

  vpchelko написав:
  Stringer написав:Зачем страховку оформляли? Если вам ее впарили - то идите в отделение и отключите

Ну похоже на то, что "впарили".
Обязательно ли идти в то же самое отделение?

И вообще если задуматся, то с таким лимитом я могу оформить депо в банке на сумму лимита, что-бы гарантировать банку возврат средств.

Для этого есть Закон Украины "Про страхування"!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/ ... %FC%ED#w12

В ст. 5 этого Закона установлено, что страхование бывает добровольным и обязательным. Обязательные виды страхования, которые устанавливаются другими законами Украины, должны быть включены в этот Закон, и запрещается осуществление обязательных видов страхования, не включенных в этот Закон.

В ст. 6 этого Закона перечислены добровольные виды страхования, среди которых есть страхование финансовых рисков.

В ст. 7 этого Закона перечислены обязательные виды страхования, среди которых страхования финансовых рисков нет.

Так зачем Вам оформлять депозит в банке для гарантирования возврата средств по кредитной карте, если размещение депозита, во-первых, не является надлежащим страхованием финансовых рисков, а, во-вторых, надлежащее страхование финансовых рисков является добровольным и осуществляется заключением договора страхования, а не размещением депозита?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:49

  vpchelko написав:И вообще если задуматся, то с таким лимитом я могу оформить депо в банке на сумму лимита, что-бы гарантировать банку возврат средств.

Им все равно будет ли у вас депозит или нет. Это коммуно-совковая система. Просто пополняйте вашу Б5 столько раз, сколько тратите в месяц. А депо несите в другие, более продвинутые и адекватные банки. Страховку завтра идите и отключите в отделении, причем в любом отделении. У вас на это есть всего 14 дней по договору, ибо это безпонтовая трата каждый месяц, они на этом зарабатывают. Ихний девиз: Без лоха и жизнь плоха!
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:03

  Maksi2 написав:
  vpchelko написав:И вообще если задуматся, то с таким лимитом я могу оформить депо в банке на сумму лимита, что-бы гарантировать банку возврат средств.

Им все равно будет ли у вас депозит или нет. Это коммуно-совковая система. Просто пополняйте вашу Б5 столько раз, сколько тратите в месяц. А депо несите в другие, более продвинутые и адекватные банки. Страховку завтра идите и отключите в отделении, причем в любом отделении. У вас на это есть всего 14 дней по договору, ибо это безпонтовая трата каждый месяц, они на этом зарабатывают. Ихний девиз: Без лоха и жизнь плоха!

Согласен насчет коммуно-совковой системы, которая заключалась, в том числе, в том, что если нужно было приобрести дефицитную вещь, то впаривали непотреб в нагрузку.
Помню, в начале 80-х годов в Киев приехал Юрий Антонов с концертом и очень хотелось на этом концерте побывать. Но с билетами на Антонова впаривали билеты в оперетту. Пришлось после Антонова сходить на оперетту "Вольный ветер". Хорошо хоть, что бесплатно театральные бинокли давали, и я с друзьями рассматривал молодых артисток с приближением :) .
Igneus
 
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