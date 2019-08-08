Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:49

vpchelko написав: И вообще если задуматся, то с таким лимитом я могу оформить депо в банке на сумму лимита, что-бы гарантировать банку возврат средств. И вообще если задуматся, то с таким лимитом я могу оформить депо в банке на сумму лимита, что-бы гарантировать банку возврат средств.

Им все равно будет ли у вас депозит или нет. Это коммуно-совковая система. Просто пополняйте вашу Б5 столько раз, сколько тратите в месяц. А депо несите в другие, более продвинутые и адекватные банки. Страховку завтра идите и отключите в отделении, причем в любом отделении. У вас на это есть всего 14 дней по договору, ибо это безпонтовая трата каждый месяц, они на этом зарабатывают. Ихний девиз: