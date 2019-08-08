mephala написав:и по поводу 45 дней. если оплата сделана офлайн и терминал не синхронизировался с базой мпс то этого платежа никто же не видит? я правильно понимаю? и если правильно - то какой максимальный срок у торгаша на синхронизацию?
Кроме офлайновых терминалов есть еще слипы (в ЛА да и наверное в США тоже их все еще используют). Их вообще нигде не видно пока их в банк не принесет владелец торговой точки. Вот на все действия по предъявлению всего что он-лайн с учетом документооборота дается 45 календарных дней. Сроки предъявления слипов в банк и "разгрузки" офлайновых терминов обычно оговариваются с банком, обслуживающим "точку".
Amid написав:Flamingo Последний раз сталкивался с импринтером в 2012 в Непале. Неужели в они до сих пор сохранились в Штатах?
Ну я в штатах не был, а вот на Ямайке довелось полтора года назад столкнуться. Их используют либо где нет устойчивой связи, либо к примеру агенты туркомпаний, которые ходят по отелям и предлагают всякие поездки по острову. Это проще чем тягать с собой терминал и надеяться на то что на месте будет нормальная связь
vpchelko написав:Оформил карточку Б5. Дали лимит в 1000грн. Но при этом еще оформили "Страхование жизни владельцев кредитных карточек". Те привилегии, что описывают на сайте банка съест плата за страхову.
Чую что я попал куда-то не туда.
Зачем страховку оформляли? Если вам ее впарили - то идите в отделение и отключите
vpchelko написав:Оформил карточку Б5. Дали лимит в 1000грн. Но при этом еще оформили "Страхование жизни владельцев кредитных карточек". Те привилегии, что описывают на сайте банка съест плата за страхову.
Чую что я попал куда-то не туда.
От страховок отказываемся сразу...И не забываем о кешбеке 50 грн при открытии Б5
Востаннє редагувалось isen в П'ят 09 сер, 2019 13:21, всього редагувалось 1 раз.
В ст. 5 этого Закона установлено, что страхование бывает добровольным и обязательным. Обязательные виды страхования, которые устанавливаются другими законами Украины, должны быть включены в этот Закон, и запрещается осуществление обязательных видов страхования, не включенных в этот Закон.
В ст. 6 этого Закона перечислены добровольные виды страхования, среди которых есть страхование финансовых рисков.
В ст. 7 этого Закона перечислены обязательные виды страхования, среди которых страхования финансовых рисков нет.
Так зачем Вам оформлять депозит в банке для гарантирования возврата средств по кредитной карте, если размещение депозита, во-первых, не является надлежащим страхованием финансовых рисков, а, во-вторых, надлежащее страхование финансовых рисков является добровольным и осуществляется заключением договора страхования, а не размещением депозита?
vpchelko написав:И вообще если задуматся, то с таким лимитом я могу оформить депо в банке на сумму лимита, что-бы гарантировать банку возврат средств.
Им все равно будет ли у вас депозит или нет. Это коммуно-совковая система. Просто пополняйте вашу Б5 столько раз, сколько тратите в месяц. А депо несите в другие, более продвинутые и адекватные банки. Страховку завтра идите и отключите в отделении, причем в любом отделении. У вас на это есть всего 14 дней по договору, ибо это безпонтовая трата каждый месяц, они на этом зарабатывают. Ихний девиз: Без лоха и жизнь плоха!
В ст. 5 этого Закона установлено, что страхование бывает добровольным и обязательным. Обязательные виды страхования, которые устанавливаются другими законами Украины, должны быть включены в этот Закон, и запрещается осуществление обязательных видов страхования, не включенных в этот Закон.
В ст. 6 этого Закона перечислены добровольные виды страхования, среди которых есть страхование финансовых рисков.
В ст. 7 этого Закона перечислены обязательные виды страхования, среди которых страхования финансовых рисков нет.
Так зачем Вам оформлять депозит в банке для гарантирования возврата средств по кредитной карте, если размещение депозита, во-первых, не является надлежащим страхованием финансовых рисков, а, во-вторых, надлежащее страхование финансовых рисков является добровольным и осуществляется заключением договора страхования, а не размещением депозита?