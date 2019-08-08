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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2795279627972798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:06

  V2 написав:
  Igneus написав:Для этого есть Закон Украины "Про страхування"!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/ ... %FC%ED#w12

В ст. 5 этого Закона установлено, что страхование бывает добровольным и обязательным. Обязательные виды страхования, которые устанавливаются другими законами Украины, должны быть включены в этот Закон, и запрещается осуществление обязательных видов страхования, не включенных в этот Закон.

В ст. 6 этого Закона перечислены добровольные виды страхования, среди которых есть страхование финансовых рисков.

В ст. 7 этого Закона перечислены обязательные виды страхования, среди которых страхования финансовых рисков нет.

Так зачем Вам оформлять депозит в банке для гарантирования возврата средств по кредитной карте, если размещение депозита, во-первых, не является надлежащим страхованием финансовых рисков, а, во-вторых, надлежащее страхование финансовых рисков является добровольным и осуществляется заключением договора страхования, а не размещением депозита?


Досвід колег свідчить, що не все так просто :(
:arrow: viewtopic.php?p=4721802#p4721802

Во первых, тазик, в отличие от идеи, не ставит обязательным условием получения кредитного лимита по какой либо карте оформление страховки. Тоесть в идее это работает так -вы можете получить карту, но без оформления страховки вы не проходите их скорринг и получаете нулевой кредитный лимит.
Во вторых, эта писулька из идеи прямо противоречит законодательству, и если ни идея, ни страховая компания не хочет расторгнуть этот договор, то любой суд обяжет их это сделать со 100% результатом.... правда, идея будет в своём праве тут же срезать кредитный лимит, и думаю, что так они и поступят, в случае подобного развития ситуации
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:17

давно на гілці не згадували один момент: при оформлені Пудри раніше давали чи то бонус, чи презент - якусь коробочку :) що це за радість така була/є ??? Оформляю дружині. Дяк ую
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:26

  Stringer написав:
  V2 написав:
  Igneus написав:Для этого есть Закон Украины "Про страхування"!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/ ... %FC%ED#w12

В ст. 5 этого Закона установлено, что страхование бывает добровольным и обязательным. Обязательные виды страхования, которые устанавливаются другими законами Украины, должны быть включены в этот Закон, и запрещается осуществление обязательных видов страхования, не включенных в этот Закон.

В ст. 6 этого Закона перечислены добровольные виды страхования, среди которых есть страхование финансовых рисков.

В ст. 7 этого Закона перечислены обязательные виды страхования, среди которых страхования финансовых рисков нет.

Так зачем Вам оформлять депозит в банке для гарантирования возврата средств по кредитной карте, если размещение депозита, во-первых, не является надлежащим страхованием финансовых рисков, а, во-вторых, надлежащее страхование финансовых рисков является добровольным и осуществляется заключением договора страхования, а не размещением депозита?


Досвід колег свідчить, що не все так просто :(
:arrow: viewtopic.php?p=4721802#p4721802

Во первых, тазик, в отличие от идеи, не ставит обязательным условием получения кредитного лимита по какой либо карте оформление страховки. Тоесть в идее это работает так -вы можете получить карту, но без оформления страховки вы не проходите их скорринг и получаете нулевой кредитный лимит.
Во вторых, эта писулька из идеи прямо противоречит законодательству, и если ни идея, ни страховая компания не хочет расторгнуть этот договор, то любой суд обяжет их это сделать со 100% результатом.... правда, идея будет в своём праве тут же срезать кредитный лимит, и думаю, что так они и поступят, в случае подобного развития ситуации

Страхование жизни - тоже добровольный вид страхования (ст. 6 Закона "Про страхування") :)
Конечно, "Идея банк", судя по его письму, будет поступать так, как описывает Stringer.
Но хорошо то, что конкуренция среди банков есть и Таскомбанк пока идет на то, чтобы отменить страховку, даже если она была им навязана.
А что касается "Идея банк", то лично мне он неоднократно СМС-уведомлениями предлагал кредитную карту, а крайний раз даже звонком из главного офиса во Львове. Но когда дело доходило до страховки и банк не соглашался ее отменить, предложение банка мной отклонялось.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:29

Re: ТАСКОМБАНК

  V2 написав:Досвід колег свідчить, що не все так просто :(
:arrow: viewtopic.php?p=4721802#p4721802
И поэтому для этих целей НБУ готовит изменения:
https://bank.gov.ua/news/all/funktsiya- ... -2020-roku
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:43

  MASolomko написав:
  V2 написав:Досвід колег свідчить, що не все так просто :(
:arrow: viewtopic.php?p=4721802#p4721802
И поэтому для этих целей НБУ готовит изменения:
https://bank.gov.ua/news/all/funktsiya- ... -2020-roku

Это после того, что уже и Верховному Суду стало ясно, что так называемый договор комплексного банковского обслуживания или правила (условия) предоставления банковских услуг, на которые делается ссылка в основном договоре с потребителем банковских услуг, неоднократно изменяются банками после подписания основного договора, что приводит к тому, что обязанности потребителя односторонне изменяются банками до неузнаваемости после подписания основного договора:

https://sud.ua/ru/news/publication/1459 ... o-dogovoru

http://reyestr.court.gov.ua/Review/8299 ... b_uG7hkJ2k
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:20

  klug написав:
  Faceless написав:Хто тут більше схожий на "овечку" - той, хто на порожньому місці знаходить проблеми й витрачає на то час і нерви, чи той, хто вважає дрібниці дрібницями?

То, хто беззаперечно йде на заклання чи той, хто бореться за власні інтереси? Виглядає, як риторичне питання. Маєте сумніви?

Не треба плутати скилення з дрібниць з боротьбою за власні інтереси. І тим паче, якийсь дріб"язок, тим паче навіть не фінансові втрати, порівнювати з "закланням".
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:да. именно про них я говорил. а кто тогда их гасит если чел закрыл счета и ушел из банка?

Тогда это проблема банка :)
Faceless
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