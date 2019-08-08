В ст. 5 этого Закона установлено, что страхование бывает добровольным и обязательным. Обязательные виды страхования, которые устанавливаются другими законами Украины, должны быть включены в этот Закон, и запрещается осуществление обязательных видов страхования, не включенных в этот Закон.
В ст. 6 этого Закона перечислены добровольные виды страхования, среди которых есть страхование финансовых рисков.
В ст. 7 этого Закона перечислены обязательные виды страхования, среди которых страхования финансовых рисков нет.
Так зачем Вам оформлять депозит в банке для гарантирования возврата средств по кредитной карте, если размещение депозита, во-первых, не является надлежащим страхованием финансовых рисков, а, во-вторых, надлежащее страхование финансовых рисков является добровольным и осуществляется заключением договора страхования, а не размещением депозита?
Во первых, тазик, в отличие от идеи, не ставит обязательным условием получения кредитного лимита по какой либо карте оформление страховки. Тоесть в идее это работает так -вы можете получить карту, но без оформления страховки вы не проходите их скорринг и получаете нулевой кредитный лимит. Во вторых, эта писулька из идеи прямо противоречит законодательству, и если ни идея, ни страховая компания не хочет расторгнуть этот договор, то любой суд обяжет их это сделать со 100% результатом.... правда, идея будет в своём праве тут же срезать кредитный лимит, и думаю, что так они и поступят, в случае подобного развития ситуации
В ст. 5 этого Закона установлено, что страхование бывает добровольным и обязательным. Обязательные виды страхования, которые устанавливаются другими законами Украины, должны быть включены в этот Закон, и запрещается осуществление обязательных видов страхования, не включенных в этот Закон.
В ст. 6 этого Закона перечислены добровольные виды страхования, среди которых есть страхование финансовых рисков.
В ст. 7 этого Закона перечислены обязательные виды страхования, среди которых страхования финансовых рисков нет.
Так зачем Вам оформлять депозит в банке для гарантирования возврата средств по кредитной карте, если размещение депозита, во-первых, не является надлежащим страхованием финансовых рисков, а, во-вторых, надлежащее страхование финансовых рисков является добровольным и осуществляется заключением договора страхования, а не размещением депозита?
Во первых, тазик, в отличие от идеи, не ставит обязательным условием получения кредитного лимита по какой либо карте оформление страховки. Тоесть в идее это работает так -вы можете получить карту, но без оформления страховки вы не проходите их скорринг и получаете нулевой кредитный лимит. Во вторых, эта писулька из идеи прямо противоречит законодательству, и если ни идея, ни страховая компания не хочет расторгнуть этот договор, то любой суд обяжет их это сделать со 100% результатом.... правда, идея будет в своём праве тут же срезать кредитный лимит, и думаю, что так они и поступят, в случае подобного развития ситуации
Страхование жизни - тоже добровольный вид страхования (ст. 6 Закона "Про страхування") Конечно, "Идея банк", судя по его письму, будет поступать так, как описывает Stringer. Но хорошо то, что конкуренция среди банков есть и Таскомбанк пока идет на то, чтобы отменить страховку, даже если она была им навязана. А что касается "Идея банк", то лично мне он неоднократно СМС-уведомлениями предлагал кредитную карту, а крайний раз даже звонком из главного офиса во Львове. Но когда дело доходило до страховки и банк не соглашался ее отменить, предложение банка мной отклонялось.
Это после того, что уже и Верховному Суду стало ясно, что так называемый договор комплексного банковского обслуживания или правила (условия) предоставления банковских услуг, на которые делается ссылка в основном договоре с потребителем банковских услуг, неоднократно изменяются банками после подписания основного договора, что приводит к тому, что обязанности потребителя односторонне изменяются банками до неузнаваемости после подписания основного договора: