Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:06

V2 написав: Igneus написав: Для этого есть Закон Украины "Про страхування"!



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/ ... %FC%ED#w12



В ст. 5 этого Закона установлено, что страхование бывает добровольным и обязательным. Обязательные виды страхования, которые устанавливаются другими законами Украины, должны быть включены в этот Закон, и запрещается осуществление обязательных видов страхования, не включенных в этот Закон.



В ст. 6 этого Закона перечислены добровольные виды страхования, среди которых есть страхование финансовых рисков.



В ст. 7 этого Закона перечислены обязательные виды страхования, среди которых страхования финансовых рисков нет.



Так зачем Вам оформлять депозит в банке для гарантирования возврата средств по кредитной карте, если размещение депозита, во-первых, не является надлежащим страхованием финансовых рисков, а, во-вторых, надлежащее страхование финансовых рисков является добровольным и осуществляется заключением договора страхования, а не размещением депозита? Для этого есть Закон Украины "Про страхування"!В ст. 5 этого Закона установлено, что страхование бывает. Обязательные виды страхования, которые устанавливаются другими законами Украины, должны быть включены в этот Закон, и запрещается осуществление обязательных видов страхования, не включенных в этот Закон.В ст. 6 этого Закона перечислены, среди которых естьВ ст. 7 этого Закона перечислены, среди которыхнет.Так зачем Вам оформлять депозит в банке для гарантирования возврата средств по кредитной карте, если размещение депозита, во-первых, не является надлежащим страхованием финансовых рисков, а, во-вторых, надлежащее страхование финансовых рисков является добровольным и осуществляется заключением договора страхования, а не размещением депозита?



Досвід колег свідчить, що не все так просто

viewtopic.php?p=4721802#p4721802 Досвід колег свідчить, що не все так просто

Во первых, тазик, в отличие от идеи, не ставит обязательным условием получения кредитного лимита по какой либо карте оформление страховки. Тоесть в идее это работает так -вы можете получить карту, но без оформления страховки вы не проходите их скорринг и получаете нулевой кредитный лимит.Во вторых, эта писулька из идеи прямо противоречит законодательству, и если ни идея, ни страховая компания не хочет расторгнуть этот договор, то любой суд обяжет их это сделать со 100% результатом.... правда, идея будет в своём праве тут же срезать кредитный лимит, и думаю, что так они и поступят, в случае подобного развития ситуации