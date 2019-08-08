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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2796279727982799 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 176 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 176 Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:34 Maksi2 написав: mephala Вы не знаете, но я подписал заявление в тасе на закрытие карты в течении 45 дней, и что? а ничего! карта до сих пор активная, не смотря на то что прошло 60 дней. Это в тасе, если вы не поняли, 2 месяца назад, на счету ноль, задолжености нет.

Так что не факт что закроют и не факт что потом не образуется задолжность за неиспользуемую карту 50 грн в мес. На мой взгляд после мною изложенного, человек все правильно требует и советую и дальше требовать, и справки и копии, и клятву о закрытии на камеру и вероятно даже расписку с менеджера сказочного банка, не помешает. Вы не знаете, но я подписал заявление в тасе на закрытие карты в течении 45 дней, и что? а ничего! карта до сих пор активная, не смотря на то что прошло 60 дней., если вы не поняли, 2 месяца назад, на счету ноль, задолжености нет.Так что не факт что закроют и не факт что потом не образуется задолжность за неиспользуемую карту 50 грн в мес. На мой взгляд после мною изложенного, человек все правильно требует и советую и дальше требовать, и справки и копии, и клятву о закрытии на камеру и вероятно даже расписку с менеджера сказочного банка, не помешает.





Добрый день!

Укажите, пожалуйста Ваши актуальные контактные данные (ФИО и ИНН) в Личные сообщения.

А также дату и отделение, на которое Вы обращались для закрытия договора.

Мы проверим информацию.

Спасибо! Добрый день!Укажите, пожалуйста Ваши актуальные контактные данные (ФИО и ИНН) в Личные сообщения.А также дату и отделение, на которое Вы обращались для закрытия договора.Мы проверим информацию.Спасибо! TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2641 З нами з: 17.07.15 Подякував: 11 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:03 Faceless написав: stas_rst написав: давно на гілці не згадували один момент: при оформлені Пудри раніше давали чи то бонус, чи презент - якусь коробочку що це за радість така була/є ??? Оформляю дружині. Дяк ую давно на гілці не згадували один момент: при оформлені Пудри раніше давали чи то бонус, чи презент - якусь коробочкущо це за радість така була/є ??? Оформляю дружині. Дяк ую

Коробочка з наклейками, як ото у Монобанка, тільк не з котом, а всілякими єдинорогами й фламінго Коробочка з наклейками, як ото у Монобанка, тільк не з котом, а всілякими єдинорогами й фламінго

Зато какая была подача! Жена была в ачуе!



Менеджер выгнал жену с комнаты, посыпал стол конфети, поставил посреди конфети коробочку с картой и пригляся жену в комнату торжественно вручила ей коробочку



Ей было очень приятно, а единорогов и фламинго раздерибанил малой по всей квартире. Теперь моновские и пудровские стикеры можно встретить в совершенно неожиданных местах Зато какая была подача! Жена была в ачуе!Менеджер выгнал жену с комнаты, посыпал стол конфети, поставил посреди конфети коробочку с картой и пригляся жену в комнату торжественно вручила ей коробочкуЕй было очень приятно, а единорогов и фламинго раздерибанил малой по всей квартире. Теперь моновские и пудровские стикеры можно встретить в совершенно неожиданных местах curiousobro Повідомлень: 2225 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 318 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2796279727982799 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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