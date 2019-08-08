Maksi2 написав:

Вы не знаете, но я подписал заявление в тасе на закрытие карты в течении 45 дней, и что? а ничего! карта до сих пор активная, не смотря на то что прошло 60 дней., если вы не поняли, 2 месяца назад, на счету ноль, задолжености нет.Так что не факт что закроют и не факт что потом не образуется задолжность за неиспользуемую карту 50 грн в мес. На мой взгляд после мною изложенного, человек все правильно требует и советую и дальше требовать, и справки и копии, и клятву о закрытии на камеру и вероятно даже расписку с менеджера сказочного банка, не помешает.