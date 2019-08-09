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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2797279827992800>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:34

  Maksi2 написав:mephala Вы не знаете, но я подписал заявление в тасе на закрытие карты в течении 45 дней, и что? а ничего! карта до сих пор активная, не смотря на то что прошло 60 дней. Это в тасе, если вы не поняли, 2 месяца назад, на счету ноль, задолжености нет.
Так что не факт что закроют и не факт что потом не образуется задолжность за неиспользуемую карту 50 грн в мес. На мой взгляд после мною изложенного, человек все правильно требует и советую и дальше требовать, и справки и копии, и клятву о закрытии на камеру и вероятно даже расписку с менеджера сказочного банка, не помешает.



Добрый день!
Укажите, пожалуйста Ваши актуальные контактные данные (ФИО и ИНН) в Личные сообщения.
А также дату и отделение, на которое Вы обращались для закрытия договора.
Мы проверим информацию.
Спасибо!
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:03

  Faceless написав:
  stas_rst написав:давно на гілці не згадували один момент: при оформлені Пудри раніше давали чи то бонус, чи презент - якусь коробочку :) що це за радість така була/є ??? Оформляю дружині. Дяк ую

Коробочка з наклейками, як ото у Монобанка, тільк не з котом, а всілякими єдинорогами й фламінго

Зато какая была подача! Жена была в ачуе! :)

Менеджер выгнал жену с комнаты, посыпал стол конфети, поставил посреди конфети коробочку с картой и приглася жену в комнату торжественно вручил ей коробочку :)

Ей было очень приятно, а единорогов и фламинго раздерибанил малой по всей квартире. Теперь моновские и пудровские стикеры можно встретить в совершенно неожиданных местах :)
Востаннє редагувалось curiousobro в П'ят 09 сер, 2019 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:27

Точно. А выглядело все так:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:32

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги напомните, если покупка на сумму больше лимита вики, то 3 % кешбека на кредитные и 1% на остальные? Или как?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:35

  Stringer написав:Во первых, тазик, в отличие от идеи, не ставит обязательным условием получения кредитного лимита по какой либо карте оформление страховки. Тоесть в идее это работает так -вы можете получить карту, но без оформления страховки вы не проходите их скорринг и получаете нулевой кредитный лимит.

Это не так, при нормальной справке о зарплате и скоринг проходим и нормальный кредлим получаем и страховку отключаем.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:46

  Maksi2 написав:
  Stringer написав:Во первых, тазик, в отличие от идеи, не ставит обязательным условием получения кредитного лимита по какой либо карте оформление страховки. Тоесть в идее это работает так -вы можете получить карту, но без оформления страховки вы не проходите их скорринг и получаете нулевой кредитный лимит.

Это не так, при нормальной справке о зарплате и скоринг проходим и нормальный кредлим получаем и страховку отключаем.

Нет! это именно так! идите получите белявку онлайн в идее, а мы все потом посмеёмся
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:15

Re: ТАСКОМБАНК

усім дякую :) я думав - дерево під гжель розмальоване :) а стікери з двох Монь у мене і без того по усіх меблях і навіть на каструлі ... ну його в сраку з тими єдинорогами :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:16

  Stringer написав:Коллеги напомните, если покупка на сумму больше лимита вики, то 3 % кешбека на кредитные и 1% на остальные? Или как?

Никто не знает, или лень ответить?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:37

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:
  Stringer написав:Коллеги напомните, если покупка на сумму больше лимита вики, то 3 % кешбека на кредитные и 1% на остальные? Или как?

Никто не знает, или лень ответить?
Да, все верно
.......
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:54

  Stringer написав:
  Maksi2 написав:
  Stringer написав:Во первых, тазик, в отличие от идеи, не ставит обязательным условием получения кредитного лимита по какой либо карте оформление страховки. Тоесть в идее это работает так -вы можете получить карту, но без оформления страховки вы не проходите их скорринг и получаете нулевой кредитный лимит.

Это не так, при нормальной справке о зарплате и скоринг проходим и нормальный кредлим получаем и страховку отключаем.

Нет! это именно так! идите получите белявку онлайн в идее, а мы все потом посмеёмся

Мой пост о Тасе. Справка о зарплате, нормальный кредлим, отмена страховки.
Maksi2
 
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