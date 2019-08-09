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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2797279827992800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:03

Re: ТАСКОМБАНК

Спасибо за информацию.

Схожу в отделение банка в ближайший рабочий день. Либо разрываю договор, либо убирают страховку.

Дали бы нормальный лимит (тысяч 15), возможно бы не парился по поводу страховки.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:08

Напомните, снять с ощадного доллары в любом городе Украины, при наличии только паспорта я смогу?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:10

  novichok написав:Напомните, снять с ощадного доллары в любом городе Украины, при наличии только паспорта я смогу?

Неа.
Даже в своем городе, но в другом отделении - паспорта недостаточно.
Нужен еще и телефон, что бы смс-ку с него диктовать кассирше.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:13

  wig написав:
  novichok написав:Напомните, снять с ощадного доллары в любом городе Украины, при наличии только паспорта я смогу?

Неа.
Даже в своем городе, но в другом отделении - паспорта недостаточно.
Нужен еще и телефон, что бы смс-ку с него диктовать кассирше.

Ок телефон есть. Какой механизм снятия? Сначала к менгеру?
novichok
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  #<1 ... 2797279827992800
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