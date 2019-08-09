Спасибо за информацию.
Схожу в отделение банка в ближайший рабочий день. Либо разрываю договор, либо убирают страховку.
Дали бы нормальный лимит (тысяч 15), возможно бы не парился по поводу страховки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:03
Re: ТАСКОМБАНК
Спасибо за информацию.
Схожу в отделение банка в ближайший рабочий день. Либо разрываю договор, либо убирают страховку.
Дали бы нормальный лимит (тысяч 15), возможно бы не парился по поводу страховки.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:08
Напомните, снять с ощадного доллары в любом городе Украины, при наличии только паспорта я смогу?
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:10
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:13
Ок телефон есть. Какой механизм снятия? Сначала к менгеру?
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