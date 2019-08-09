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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:03
Спасибо за информацию.
Схожу в отделение банка в ближайший рабочий день. Либо разрываю договор, либо убирают страховку.
Дали бы нормальный лимит (тысяч 15), возможно бы не парился по поводу страховки.
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vpchelko
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:08
Напомните, снять с ощадного доллары в любом городе Украины, при наличии только паспорта я смогу?
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novichok
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:10
novichok написав:
Напомните, снять с ощадного доллары в любом городе Украины, при наличии только паспорта я смогу?
Неа.
Даже в своем городе, но в другом отделении - паспорта недостаточно.
Нужен еще и телефон, что бы смс-ку с него диктовать кассирше.
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wig
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:13
wig написав: novichok написав:
Напомните, снять с ощадного доллары в любом городе Украины, при наличии только паспорта я смогу?
Неа.
Даже в своем городе, но в другом отделении - паспорта недостаточно.
Нужен еще и телефон, что бы смс-ку с него диктовать кассирше.
Ок телефон есть. Какой механизм снятия? Сначала к менгеру?
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novichok
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:25
novichok написав: wig написав: novichok написав:
Напомните, снять с ощадного доллары в любом городе Украины, при наличии только паспорта я смогу?
Неа.
Даже в своем городе, но в другом отделении - паспорта недостаточно.
Нужен еще и телефон, что бы смс-ку с него диктовать кассирше.
Ок телефон есть. Какой механизм снятия? Сначала к менгеру?
В кассу, они если что отправят к менеджеру.
Если сумма приличная - могут и не отдать.
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curiousobro
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:28
curiousobro написав: novichok написав: novichok написав:
Напомните, снять с ощадного доллары в любом городе Украины, при наличии только паспорта я смогу?
Ок телефон есть. Какой механизм снятия? Сначала к менгеру?
В кассу, они если что отправят к менеджеру.
Если сумма приличная - могут и не отдать.
Не отдать без менеджера или не отдать вообще?
600долл.это приличная сумма для тасика?
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novichok
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:57
novichok
"Приличная" - свыше эквивалента 50 000 грн.
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Amid
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:07
novichok написав:
Не отдать без менеджера или не отдать вообще?
600долл.это приличная сумма для тасика?
Не отдать без менеджера.
600 почти 100 % будет без менеджера
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curiousobro
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:07
Maksi2 написав: Stringer написав: Maksi2 написав:
Это не так, при нормальной справке о зарплате и скоринг проходим и нормальный кредлим получаем и страховку отключаем.
Нет! это именно так! идите получите белявку онлайн в идее, а мы все потом посмеёмся
Мой пост о Тасе. Справка о зарплате, нормальный кредлим, отмена страховки.
Ну так вдумывайтесь в текст, который по невнимательности пытаетесь опровергнуть
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:18
novichok написав:
Не отдать без менеджера или не отдать вообще?
600долл.это приличная сумма для тасика?
Якщо принципово забрати у певний день, то краще попередньо замовити, щоб вам залишили.
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