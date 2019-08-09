Пытался я заказать около 2к- сказали маловато для заказа.
"Подсобирали" и перезвонили.
Очень душевный кассир оказалась.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2019 00:32
Пытался я заказать около 2к- сказали маловато для заказа.
"Подсобирали" и перезвонили.
Очень душевный кассир оказалась.
Додано: Суб 10 сер, 2019 02:25
У моєму відділенні касири взагалі найадекватніші з усього персоналу, до того ж не змінюються що кілька місяців. Тому, за можливості, стараюся вирішувати питання напряму через касу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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