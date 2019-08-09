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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2798279928002801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 00:32

  klug написав:
  novichok написав:Не отдать без менеджера или не отдать вообще?
600долл.это приличная сумма для тасика?

Якщо принципово забрати у певний день, то краще попередньо замовити, щоб вам залишили.

Пытался я заказать около 2к- сказали маловато для заказа.
"Подсобирали" и перезвонили.
Очень душевный кассир оказалась.
curiousobro
 
Повідомлень: 2233
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 320 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 02:25

  curiousobro написав:
  klug написав:
  novichok написав:Не отдать без менеджера или не отдать вообще?
600долл.это приличная сумма для тасика?

Якщо принципово забрати у певний день, то краще попередньо замовити, щоб вам залишили.

Пытался я заказать около 2к- сказали маловато для заказа.
"Подсобирали" и перезвонили.
Очень душевный кассир оказалась.

У моєму відділенні касири взагалі найадекватніші з усього персоналу, до того ж не змінюються що кілька місяців. Тому, за можливості, стараюся вирішувати питання напряму через касу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3417
З нами з: 18.08.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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  #<1 ... 2798279928002801
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