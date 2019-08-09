Пытался я заказать около 2к- сказали маловато для заказа.
"Подсобирали" и перезвонили.
Очень душевный кассир оказалась.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2019 00:32
Пытался я заказать около 2к- сказали маловато для заказа.
"Подсобирали" и перезвонили.
Очень душевный кассир оказалась.
Додано: Суб 10 сер, 2019 02:25
У моєму відділенні касири взагалі найадекватніші з усього персоналу, до того ж не змінюються що кілька місяців. Тому, за можливості, стараюся вирішувати питання напряму через касу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 10 сер, 2019 09:31
Re: ТАСКОМБАНК
Ребята, есть кто с Харькова и обслуживается на отделении по пл.Конституции? Не в курсе как с выдачей валюты? Со среды нет валюты,так по крайней мере говорят кассиры.
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:42
Re: ТАСКОМБАНК
Каков регламент начисление кешбека по карте Б5?
Уже 2 дня как начал пользоваться, операции по карте в интернет банкинге отображаются с задержкой в день.
Бонусный счет пока на 0.
Покупки делал в продуктовых супермаркетах.
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:45
КБ начисляют после 21:00 в день проводки по картсчету. Ждите и обрящите
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:43
Re: ТАСКОМБАНК
Только они не проводят по счёту уже неделю и конечно, кэшбэк не начисляют.
Трата в многократно проверенном супермаркете.
Горячка- говорит:
проблема известна, ждите проводки.
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:52
Re: ТАСКОМБАНК
Ничосибегадёныши
В этом мес оставил себе Б5+Пудра ток под шмотки, а продукты с аптеками ушли к Алке, бензус - на Симе. Хай Тася задумается такие шутки с нами шутить то
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:55
Re: ТАСКОМБАНК
Таки провели ровно через неделю. Вчера в 17-00 ещё не было проведено. Может после звонка провели?
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:00
lel, а мож таки с пинка всё и завелось, и мож дальше уже нормально поедем
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:21
А разве в этом месяце есть продукты?
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