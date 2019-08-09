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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2799280028012802>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 00:32

  klug написав:
  novichok написав:Не отдать без менеджера или не отдать вообще?
600долл.это приличная сумма для тасика?

Якщо принципово забрати у певний день, то краще попередньо замовити, щоб вам залишили.

Пытался я заказать около 2к- сказали маловато для заказа.
"Подсобирали" и перезвонили.
Очень душевный кассир оказалась.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 02:25

  curiousobro написав:
  klug написав:
  novichok написав:Не отдать без менеджера или не отдать вообще?
600долл.это приличная сумма для тасика?

Якщо принципово забрати у певний день, то краще попередньо замовити, щоб вам залишили.

Пытался я заказать около 2к- сказали маловато для заказа.
"Подсобирали" и перезвонили.
Очень душевный кассир оказалась.

У моєму відділенні касири взагалі найадекватніші з усього персоналу, до того ж не змінюються що кілька місяців. Тому, за можливості, стараюся вирішувати питання напряму через касу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:31

Re: ТАСКОМБАНК

Ребята, есть кто с Харькова и обслуживается на отделении по пл.Конституции? Не в курсе как с выдачей валюты? Со среды нет валюты,так по крайней мере говорят кассиры.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:42

Re: ТАСКОМБАНК

Каков регламент начисление кешбека по карте Б5?
Уже 2 дня как начал пользоваться, операции по карте в интернет банкинге отображаются с задержкой в день.
Бонусный счет пока на 0.
Покупки делал в продуктовых супермаркетах.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:45

  vpchelko написав:Каков регламент начисление кешбека по карте Б5?
Уже 2 дня как начал пользоваться, операции по карте в интернет банкинге отображаются с задержкой в день.
Бонусный счет пока на 0.
Покупки делал в продуктовых супермаркетах.

КБ начисляют после 21:00 в день проводки по картсчету. Ждите и обрящите :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:43

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  vpchelko написав:Каков регламент начисление кешбека по карте Б5?
Уже 2 дня как начал пользоваться, операции по карте в интернет банкинге отображаются с задержкой в день.
Бонусный счет пока на 0.
Покупки делал в продуктовых супермаркетах.

КБ начисляют после 21:00 в день проводки по картсчету. Ждите и обрящите :wink:
Только они не проводят по счёту уже неделю и конечно, кэшбэк не начисляют.
Трата в многократно проверенном супермаркете.
Горячка- говорит:

проблема известна, ждите проводки.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:52

Re: ТАСКОМБАНК

  lel написав:проблема известна, ждите проводки.

Ничосибегадёныши :evil:
В этом мес оставил себе Б5+Пудра ток под шмотки, а продукты с аптеками ушли к Алке, бензус - на Симе. Хай Тася задумается такие шутки с нами шутить то :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:55

Re: ТАСКОМБАНК

Таки провели ровно через неделю. Вчера в 17-00 ещё не было проведено. Может после звонка провели?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:00

lel, а мож таки с пинка всё и завелось, и мож дальше уже нормально поедем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:21

  clientage написав:
  lel написав:проблема известна, ждите проводки.

Ничосибегадёныши :evil:
В этом мес оставил себе Б5+Пудра ток под шмотки, а продукты с аптеками ушли к Алке, бензус - на Симе. Хай Тася задумается такие шутки с нами шутить то :)

А разве в этом месяце есть продукты?
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