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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2799280028012802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:23

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:
  clientage написав:
  lel написав:проблема известна, ждите проводки.

Ничосибегадёныши :evil:
В этом мес оставил себе Б5+Пудра ток под шмотки, а продукты с аптеками ушли к Алке, бензус - на Симе. Хай Тася задумается такие шутки с нами шутить то :)

А разве в этом месяце есть продукты?
И бензин у Аллы- 10% на Глуско
lel
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 10.12.13
Подякував: 924 раз.
Подякували: 250 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:23

  Stringer написав:
  clientage написав:
  lel написав:проблема известна, ждите проводки.

Ничосибегадёныши :evil:
В этом мес оставил себе Б5+Пудра ток под шмотки, а продукты с аптеками ушли к Алке, бензус - на Симе. Хай Тася задумается такие шутки с нами шутить то :)

А разве в этом месяце есть продукты?

Кстати, да?!Продукты разве есть?
novichok
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Повідомлень: 1837
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 160 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:08

В понедельник заканчивается депо. Можно сегодня завтра заказать валюту на понедельник? Или пока депо не закончится, то никаких заказов?
novichok
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Повідомлень: 1837
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 160 раз.
 
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  #<1 ... 2799280028012802
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