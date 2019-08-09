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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:23
Stringer написав: clientage написав: lel написав:
проблема известна, ждите проводки.
Ничосибегадёныши
В этом мес оставил себе Б5+Пудра ток под шмотки, а продукты с аптеками ушли к Алке, бензус - на Симе. Хай Тася задумается такие шутки с нами шутить то
А разве в этом месяце есть продукты?
И бензин у Аллы- 10% на Глуско
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lel
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Додано: Суб 10 сер, 2019 12:23
Stringer написав: clientage написав: lel написав:
проблема известна, ждите проводки.
Ничосибегадёныши
В этом мес оставил себе Б5+Пудра ток под шмотки, а продукты с аптеками ушли к Алке, бензус - на Симе. Хай Тася задумается такие шутки с нами шутить то
А разве в этом месяце есть продукты?
Кстати, да?!Продукты разве есть?
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novichok
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Додано: Суб 10 сер, 2019 13:08
В понедельник заканчивается депо. Можно сегодня завтра заказать валюту на понедельник? Или пока депо не закончится, то никаких заказов?
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novichok
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