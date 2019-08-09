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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2799280028012802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:23

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:
  clientage написав:
  lel написав:проблема известна, ждите проводки.

Ничосибегадёныши :evil:
В этом мес оставил себе Б5+Пудра ток под шмотки, а продукты с аптеками ушли к Алке, бензус - на Симе. Хай Тася задумается такие шутки с нами шутить то :)

А разве в этом месяце есть продукты?
И бензин у Аллы- 10% на Глуско
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:23

  Stringer написав:
  clientage написав:
  lel написав:проблема известна, ждите проводки.

Ничосибегадёныши :evil:
В этом мес оставил себе Б5+Пудра ток под шмотки, а продукты с аптеками ушли к Алке, бензус - на Симе. Хай Тася задумается такие шутки с нами шутить то :)

А разве в этом месяце есть продукты?

Кстати, да?!Продукты разве есть?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:08

В понедельник заканчивается депо. Можно сегодня завтра заказать валюту на понедельник? Или пока депо не закончится, то никаких заказов?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:21

Re: ТАСКОМБАНК

  novichok написав:Продукты разве есть?

А я ж выграл у Алки 5% на продукты до 20го августа. Ото и деребаню теперь
А бензус тока на ОККО, с ВОГом переругался -- они через 2 мес неиспользования снизили скидку мне до 1% и на мой запрос: зашоо -- просто развели руками, мол так кампутер посчитал :) от хай теперь доят свой кампутер :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:26

  clientage написав:
  novichok написав:Продукты разве есть?

А я ж выграл у Алки 5% на продукты до 20го августа. Ото и деребаню теперь
А бензус тока на ОККО, с ВОГом переругался -- они через 2 мес неиспользования снизили скидку мне до 1% и на мой запрос: зашоо -- просто развели руками, мол так кампутер посчитал :) от хай теперь доят свой кампутер :lol: :lol:

Как это выиграли?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:37

  Stringer написав:
  clientage написав:
  novichok написав:Продукты разве есть?

А я ж выграл у Алки 5% на продукты до 20го августа. Ото и деребаню теперь
...

Как это выиграли?

Ну за 10 орехов мона ж купить лотерейку, вот я штук3..4 на остаток и купил. Думаю ОфПред мне там подыграла :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:46

  clientage написав:
  Stringer написав:Как это выиграли?

Ну за 10 орехов мона ж купить лотерейку, вот я штук3..4 на остаток и купил. Думаю ОфПред мне там подыграла :lol: :lol: :lol:

:shock: Что я пропустил, где эта лотерейка? Я тоже такое хочу
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:53

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:Что я пропустил, где эта лотерейка? Я тоже такое хочу

см. viewtopic.php?p=4723194#p4723194
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:30

Re: ТАСКОМБАНК

  novichok написав:В понедельник заканчивается депо. Можно сегодня завтра заказать валюту на понедельник? Или пока депо не закончится, то никаких заказов?
Заказывать заранее можно. А вот примут ли заявку сегодня на понедельник - вопрос. Потому как заявки конкретных отделений на подкрепление их той или иной валютой формируются в рабочие дни. Но попробуйте - спрос не дарит в нос. В крайнем случае закажите на вторник.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:48

  Flamingo написав:
  novichok написав:В понедельник заканчивается депо. Можно сегодня завтра заказать валюту на понедельник? Или пока депо не закончится, то никаких заказов?
Заказывать заранее можно. А вот примут ли заявку сегодня на понедельник - вопрос. Потому как заявки конкретных отделений на подкрепление их той или иной валютой формируются в рабочие дни. Но попробуйте - спрос не дарит в нос. В крайнем случае закажите на вторник.



Добрый день!
Рекомендуем заказывать сумму за 2 рабочих дня, чтобы отделение подготовило средства.
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