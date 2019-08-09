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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:23
Stringer написав: clientage написав: lel написав:
проблема известна, ждите проводки.
Ничосибегадёныши
В этом мес оставил себе Б5+Пудра ток под шмотки, а продукты с аптеками ушли к Алке, бензус - на Симе. Хай Тася задумается такие шутки с нами шутить то
А разве в этом месяце есть продукты?
И бензин у Аллы- 10% на Глуско
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lel
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Додано: Суб 10 сер, 2019 12:23
Stringer написав: clientage написав: lel написав:
проблема известна, ждите проводки.
Ничосибегадёныши
В этом мес оставил себе Б5+Пудра ток под шмотки, а продукты с аптеками ушли к Алке, бензус - на Симе. Хай Тася задумается такие шутки с нами шутить то
А разве в этом месяце есть продукты?
Кстати, да?!Продукты разве есть?
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novichok
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Додано: Суб 10 сер, 2019 13:08
В понедельник заканчивается депо. Можно сегодня завтра заказать валюту на понедельник? Или пока депо не закончится, то никаких заказов?
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novichok
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Додано: Суб 10 сер, 2019 13:21
novichok написав:
Продукты разве есть?
А я ж выграл у Алки 5% на продукты до 20го августа. Ото и деребаню теперь
А бензус тока на ОККО, с ВОГом переругался -- они через 2 мес неиспользования снизили скидку мне до 1% и на мой запрос: зашоо -- просто развели руками, мол так кампутер посчитал
от хай теперь доят свой кампутер
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 10 сер, 2019 13:26
clientage написав: novichok написав:
Продукты разве есть?
А я ж выграл у Алки 5% на продукты до 20го августа. Ото и деребаню теперь
А бензус тока на ОККО, с ВОГом переругался -- они через 2 мес неиспользования снизили скидку мне до 1% и на мой запрос: зашоо -- просто развели руками, мол так кампутер посчитал
от хай теперь доят свой кампутер
Как это выиграли?
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Stringer
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Додано: Суб 10 сер, 2019 13:37
Stringer написав: clientage написав: novichok написав:
Продукты разве есть?
А я ж выграл у Алки 5% на продукты до 20го августа. Ото и деребаню теперь
...
Как это выиграли?
Ну за 10 орехов мона ж купить лотерейку, вот я штук3..4 на остаток и купил. Думаю ОфПред мне там подыграла
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 10 сер, 2019 13:46
Что я пропустил, где эта лотерейка? Я тоже такое хочу
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: Суб 10 сер, 2019 13:53
Stringer написав:
Что я пропустил, где эта лотерейка? Я тоже такое хочу
см. viewtopic.php?p=4723194#p4723194
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:30
novichok написав:
В понедельник заканчивается депо. Можно сегодня завтра заказать валюту на понедельник? Или пока депо не закончится, то никаких заказов?
Заказывать заранее можно. А вот примут ли заявку сегодня на понедельник - вопрос. Потому как заявки конкретных отделений на подкрепление их той или иной валютой формируются в рабочие дни. Но попробуйте - спрос не дарит в нос. В крайнем случае закажите на вторник.
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Flamingo
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:48
Flamingo написав: novichok написав:
В понедельник заканчивается депо. Можно сегодня завтра заказать валюту на понедельник? Или пока депо не закончится, то никаких заказов?
Заказывать заранее можно. А вот примут ли заявку сегодня на понедельник - вопрос. Потому как заявки конкретных отделений на подкрепление их той или иной валютой формируются в рабочие дни. Но попробуйте - спрос не дарит в нос. В крайнем случае закажите на вторник.
Добрый день!
Рекомендуем заказывать сумму за 2 рабочих дня, чтобы отделение подготовило средства.
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