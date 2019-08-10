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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2800280128022803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:52

TASCOMBANK Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?

Спасибо.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:12

  Slx написав:TASCOMBANK Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?

Спасибо.

Это ДО вычета налогофф
Вы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?
Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:48

  clientage написав:
  Slx написав:TASCOMBANK Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?

Спасибо.

Это ДО вычета налогофф
Вы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?
Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков 8) :lol:


Добрый день!
Проценты начисляются ежедневно на конец операционного дня на остаток собственных средств, который превышает сумму 100 грн.
Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом, необходимо погасить текущую задолженность, если она есть, и обратиться в отделение Банка с паспортом и ИНН для открытия новой карты.
Если сумма желаемого кредитного лимита превышает 30 тыч. грн, то Вам также необходимо взять справку о доходах.
TASCOMBANK
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  #<1 ... 2800280128022803
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