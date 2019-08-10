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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2800280128022803 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 176 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 176 Додано: Суб 10 сер, 2019 15:52 TASCOMBANK Здравствуйте.

10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?

И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?



Спасибо. Slx Повідомлень: 74 З нами з: 23.07.18 Подякував: 31 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 16:12 Slx написав: TASCOMBANK Здравствуйте.

10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?

И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?



Спасибо. Здравствуйте.10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?Спасибо.

Это ДО вычета налогофф

Вы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?

Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков Это ДО вычета налогоффВы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28867 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3341 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 16:48 clientage написав: Slx написав: TASCOMBANK Здравствуйте.

10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?

И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?



Спасибо. Здравствуйте.10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?Спасибо.

Это ДО вычета налогофф

Вы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?

Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков Это ДО вычета налогоффВы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков



Добрый день!

Проценты начисляются ежедневно на конец операционного дня на остаток собственных средств, который превышает сумму 100 грн.

Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом, необходимо погасить текущую задолженность, если она есть, и обратиться в отделение Банка с паспортом и ИНН для открытия новой карты.

Если сумма желаемого кредитного лимита превышает 30 тыч. грн, то Вам также необходимо взять справку о доходах. Добрый день!Проценты начисляются ежедневно на конец операционного дня на остаток собственных средств, который превышает сумму 100 грн.Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом, необходимо погасить текущую задолженность, если она есть, и обратиться в отделение Банка с паспортом и ИНН для открытия новой карты.Если сумма желаемого кредитного лимита превышает 30 тыч. грн, то Вам также необходимо взять справку о доходах. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2643 З нами з: 17.07.15 Подякував: 11 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2800280128022803 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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