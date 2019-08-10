TASCOMBANK Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?
Спасибо.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:52
TASCOMBANK Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?
Спасибо.
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:12
Это ДО вычета налогофф
Вы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?
Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:48
Добрый день!
Проценты начисляются ежедневно на конец операционного дня на остаток собственных средств, который превышает сумму 100 грн.
Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом, необходимо погасить текущую задолженность, если она есть, и обратиться в отделение Банка с паспортом и ИНН для открытия новой карты.
Если сумма желаемого кредитного лимита превышает 30 тыч. грн, то Вам также необходимо взять справку о доходах.
Додано: Суб 10 сер, 2019 17:16
Re: ТАСКОМБАНК
Предлагаю банке наконец-то:
- внедрить современный онлайн-скоринг, позволяющий постоянно(находу) анализировать кредитоспособность своего клиента
- предусмотреть пимпочку в супер-пупер современном ТАС2Ю для инициализации изменения кредлимита (в любую сторону) по желанию любимого клиента 1..2р/мес
- установить мин лимит 5К, ну мона сначала дать 1К, а после 2х нормальных погашений до РД, сразу ставить 5К... бо вечные 1К -- эт смешно
- такие факторы как: размещение депо, отсутствие просрочек погашений -- считать дополнительными факторами, позволяющие увеличить кредлимит (а щас из-за этого мона вааще не получить лимиту )
- забить на долги по криминальному т.н. банку Михайловский (привет УБКИ и ПВБКИ) или, хотя бы принимать во внимание письменные пояснения от любимых клиентов по т.н. "просрочкам по Михе"
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 сер, 2019 18:12
TASCOMBANK, поддерживаю предложение внедрить онлайн-скоринг для изменения кредлимита с приложения TAS2U - ибо я бы 12 лишних карт оформил у Привата за всю историю повышений КЛ по Универсальной.
Додано: Суб 10 сер, 2019 18:21
А канал заказа какой? Звонить в отделение или на гарячую линию?
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