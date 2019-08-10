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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:52
TASCOMBANK Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?
Спасибо.
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Slx
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Додано: Суб 10 сер, 2019 16:12
Slx написав:TASCOMBANK
Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?
Спасибо.
Это ДО вычета налогофф
Вы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?
Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 10 сер, 2019 16:48
clientage написав: Slx написав:TASCOMBANK
Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?
Спасибо.
Это ДО вычета налогофф
Вы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?
Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков
Добрый день!
Проценты начисляются ежедневно на конец операционного дня на остаток собственных средств, который превышает сумму 100 грн.
Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом, необходимо погасить текущую задолженность, если она есть, и обратиться в отделение Банка с паспортом и ИНН для открытия новой карты.
Если сумма желаемого кредитного лимита превышает 30 тыч. грн, то Вам также необходимо взять справку о доходах.
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TASCOMBANK
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:16
TASCOMBANK написав:
Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом
Предлагаю банке наконец-то:
- внедрить современный онлайн-скоринг, позволяющий постоянно(находу) анализировать кредитоспособность своего клиента
- предусмотреть пимпочку в супер-пупер современном ТАС2Ю для инициализации изменения кредлимита (в любую сторону) по желанию любимого клиента 1..2р/мес
- установить мин лимит 5К, ну мона сначала дать 1К, а после 2х нормальных погашений до РД, сразу ставить 5К... бо вечные 1К -- эт смешно
- такие факторы как: размещение депо, отсутствие просрочек погашений -- считать дополнительными факторами, позволяющие увеличить кредлимит (а щас из-за этого мона вааще не получить лимиту
)
- забить на долги по криминальному т.н. банку Михайловский (привет УБКИ и ПВБКИ) или, хотя бы принимать во внимание письменные пояснения от любимых клиентов по т.н. "просрочкам по Михе"
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:12
TASCOMBANK, поддерживаю предложение внедрить онлайн-скоринг для изменения кредлимита с приложения TAS2U - ибо я бы 12 лишних карт оформил у Привата за всю историю повышений КЛ по Универсальной.
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Slx
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:21
TASCOMBANK написав: Flamingo написав: novichok написав:
В понедельник заканчивается депо. Можно сегодня завтра заказать валюту на понедельник? Или пока депо не закончится, то никаких заказов?
Заказывать заранее можно. А вот примут ли заявку сегодня на понедельник - вопрос. Потому как заявки конкретных отделений на подкрепление их той или иной валютой формируются в рабочие дни. Но попробуйте - спрос не дарит в нос. В крайнем случае закажите на вторник.
Добрый день!
Рекомендуем заказывать сумму за 2 рабочих дня, чтобы отделение подготовило средства.
А канал заказа какой? Звонить в отделение или на гарячую линию?
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novichok
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Додано: Суб 10 сер, 2019 19:02
Добрый день!
Рекомендуем заказывать сумму за 2 рабочих дня, чтобы отделение подготовило средства.[/quote]
А канал заказа какой? Звонить в отделение или на гарячую линию?[/quote]
Через Контакт центр по номеру 0 800 503 580
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Додано: Суб 10 сер, 2019 19:25
TASCOMBANK написав: clientage написав: Slx написав:TASCOMBANK
Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?
Спасибо.
Это ДО вычета налогофф
Вы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?
Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков
Добрый день!
Проценты начисляются ежедневно на конец операционного дня на остаток собственных средств, который превышает сумму 100 грн.
Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом, необходимо погасить текущую задолженность, если она есть, и обратиться в отделение Банка с паспортом и ИНН для открытия новой карты.
Если сумма желаемого кредитного лимита превышает 30 тыч. грн, то Вам также необходимо взять справку о доходах.
Т.е. без справки о доходах дают 30К? Так вот значит почему только 1К дали.... надо было справку не нести...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Суб 10 сер, 2019 19:30
ol_zy
, да то ОфПред анекдот рассказал
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clientage
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Додано: Суб 10 сер, 2019 19:40
_PORT_UA написав:
Ребята, есть кто с Харькова и обслуживается на отделении по пл.Конституции? Не в курсе как с выдачей валюты? Со среды нет валюты,так по крайней мере говорят кассиры.
вот как раз во вторник подруга 2к сняла, без предзаказа.
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vollena71
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